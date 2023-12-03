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Стало известно, где пройдет следующий концерт Димаша

постер Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Новый концерт популярного певца Димаша Кудайбергена в рамках мирового тура STRANGER состоится в Венгрии, сообщает Zakon.kz.

По данным сайта DimashNews, 4 мая 2024 года состоится сольный концерт Димаша Кудайбергена в Будапеште.

"Рад сообщить, что мой концертный тур “Stranger” в новом 2024-м году состоится в Европе. На берегах  Дуная в красивом городе Будапешт - столице Венгрии я буду ждать с вами встречи!" - написал сам певец в своем Instagram и поделился постером.

Концерт будет проходить на одной из самых больших крытых площадок города — Спортивной арене имени Ласло Паппа.

"В шоу #STRANGERTourHU Димаш и его команда представят самые интересные композиции в традиционном и современном стиле, исполнят песни на разных языках и покажут как в одном произведении можно соединить национальное казахское звучание и ультрасовременные мелодические приемы", - говорится на сайте.

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Старт продаж билетов состоится 5 декабря.

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Кудайберген Димаш Будапешт Венгрия
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