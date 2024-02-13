Димаш Кудайберген анонсировал свой сольный концерт в Турции

Фото: Instagram.com/kudaibergenov.dimash

Казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген рассказал своим подписчикам о том, что 24 мая 2024 в рамках тура Stranger состоится его сольный концерт в Стамбуле, сообщает Zakon.kz.

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