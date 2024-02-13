Димаш Кудайберген анонсировал свой сольный концерт в Турции
Фото: Instagram.com/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген рассказал своим подписчикам о том, что 24 мая 2024 в рамках тура Stranger состоится его сольный концерт в Стамбуле, сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал в Instagram.
"Я надеюсь, что в этот вечер мы станем единым целым, и будем петь вместе со всеми, кто страстно любит творчество, чьи прекрасные сердца полны добра и света! Буду рад этому! До встречи, Dears!" – подписал пост артист.
Ранее Димаш поздравил своих фанатов, выступив в Китае в канун китайского Нового года.
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