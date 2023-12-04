Участника "Дома-2" избили во время съемок выпуска

Участника программы "Дом-2" Тимура Магеррамова избили во время съемок выпуска, сообщает Zakon.kz.

По словам 45-летнего россиянина, драку спровоцировали сценаристы. Мужчина рассказал, что его пригласили на шоу как гостя к бывшей девушке. При этом он уточнил, что по сценарию герои должны были мириться. Однако, как утверждает Магеррамов, его избивали четверо других участников программы, хотя продюсеры обещали, что подобного не произойдет. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Уточняется, что мужчины наносили удары руками, ногами и палками, а остановились, когда Магеррамов потерял сознание. Кроме того, когда он очнулся, то добрался до травмпункта, откуда был госпитализирован с черепно-мозговой травмой (ЧМТ), ушибами головы и гематомами.

Отмечается, что руководство шоу активно скрывает произошедшее. Помимо этого, упомянутый выпуск программы был переснят.

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