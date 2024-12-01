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Бывший участник "Дома-2" выиграл конкурс красоты "Мистер Планета"

Бывший участник «Дома-2» выиграл конкурс красоты «Мистер Планета», фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2024 06:40 Фото: nash-dom2
Экс-участник "Дома-2" Александр Федотов выиграл конкурс красоты "Мистер Планета", сообщает Zakon.kz.

У Александра Федотова, более известного как Санчо, отличное резюме: в свои 25 лет он сыграл в сериалах "Содержанки", "СашаТаня" и "Крюк", дошел до полуфинала реалити-шоу "Золото Геленджика", а после несколько месяцев искал любовь в "Доме-2".

И вот сегодня парень добавил еще одну строчку в графу "награды" – он занял первое место на конкурсе "Мистер Планета".

, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2024 06:40

Финал состязания проходил в Перу, и к нему Александр готовился три месяца: подтягивал английский, занимался спортом и правильно питался. Он рассказывал, что отборочные туры были непростыми: все беседы велись на испанском, который парень едва понимал.

Кроме того, он остался не в восторге от сплетен и интриг, которые плели другие конкурсанты. Впрочем, страдания были не напрасны: Санчо обошел участников аж из 17 стран.

Ранее стало известно, что сельский учитель из Казахстана стал саунд-продюсером певицы из США Ники Минаж.

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