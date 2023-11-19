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Гуф попал под уголовное дело

Гуф попал под уголовное дело Фото: Instagram/therealguf
Гуф оказался в центре скандала: популярным музыкантом заинтересовался Следственный комитет. Артисту грозит уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

44-летний Алексей Долматов, известный как Гуф, выложил видеоролик молитвы священнослужителей под песню "Тем, кто с нами". Подобные неоднозначные действия спровоцировали повышенный интерес стражей правопорядка к певцу, пишет Starhit.


За свой необдуманный поступок Гуф столкнулся с уголовным преследованием по статье 148 УК РФ "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих".

Певца ничего не смущало до того момента, пока он не столкнулся со шквалом негативной реакции со стороны общественности. Возмущенные пользователи писали в личные сообщения и комментировали видеоролик. Исполнитель удалил видео через несколько часов, а также записал извинения в сторис своей социальной сети.

Гуф заявил, что он нашел видеоролик в Интернете, после чего залил к себе в сторис. По словам музыканта, он не монтировал видео и не накладывал свой голос, поскольку даже не умеет это делать. Певец подчеркнул, что не хотел никого обидеть или задеть чьих-либо чувств. Он сделал это по неосторожности.

Ситуация привлекла внимание правозащитников из центра "Сорок сороков". Они обратились в Следственный комитет с требованием наказать Гуфа.

Гуф — неоднозначная личность в мире отечественного шоу-бизнеса. Певец многократно был замешан в инцидентах, связанных с употреблением наркотиков, и конфликтах с другими известными личностями. Летом 2023 года исполнитель развелся с женой Юлией Королевой. 

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