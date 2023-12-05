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Появился первый трейлер самой ожидаемой игры в мире

Появился первый трейлер GTA VI Фото: скриншот видео
Разработчики из Rockstar Games опубликовали первый официальный трейлер самой ожидаемой компьютерной игры в мире – GTA VI, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sky News 5 декабря, трейлер новой части серии Grand Theft Auto разработчики опубликовали раньше, чем планировали. Причиной стала утечка: видео, которое должно было официально выйти в конце недели, появилось в соцсетях в низком качестве.

"Наш трейлер утек в Сеть, так что, пожалуйста, посмотрите нормальную версию на YouTube", – написали разработчики в своем официальном аккаунте в соцсети X (Twitter).

Всего за несколько часов первый трейлер GTA VI набрал свыше 42 млн просмотров. Поклонники серии Grand Theft Auto оставили под видео около 55 тысяч комментариев. Самый первый из них, набравший уже 433 тысячи лайков, гласит: "Мы ждали этого момента десять лет, и вот он наконец настал".


В трейлере игры показан вымышленный город, где будет происходить действие, и демонстрируются все классические элементы серии GTA: гоночные авто, перестрелки и бандитские разборки. Кроме того, фанатам серии показали новую главную героиню – в шестой части протагонистом впервые будет женский персонаж по имени Люсия.

Согласно трейлеру, Grand Theft Auto VI выйдет в 2025 году.

Шестая часть GTA считается самой ожидаемой игрой в мире. Предыдущая игра серии, GTA V, вышла в 2013 году и стала одной из наиболее продаваемых в мире – она разошлась тиражом в 185 млн копий и собрала более миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что первый официальный трейлер GTA VI планировали представить публике 7 декабря на церемонии вручения наград The Game Awards.

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