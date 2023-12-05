Беркут удивил поклонников редкими снимками

Казахстанский певец Айбек Жансетов, более известный как Беркут, поделился с поклонниками редкими детскими снимками, сообщает Zakon.kz.

Черно-белые снимки опубликованы на странице в Instagram 4 декабря 2023 года.

"Маленький Айбек. Сильно изменился? Рядом со мной не мои мама и папа", – подписал музыкант видеоролик.

Довольные комментаторы заявили, что артист не изменился и все так же прекрасен.

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29 сентября 2023 года Беркут трогательно поздравил супругу Аишу.