Беркут удивил поклонников редкими снимками
Фото: Instagram/berkut_aibekjan
Казахстанский певец Айбек Жансетов, более известный как Беркут, поделился с поклонниками редкими детскими снимками, сообщает Zakon.kz.
Черно-белые снимки опубликованы на странице в Instagram 4 декабря 2023 года.
"Маленький Айбек. Сильно изменился? Рядом со мной не мои мама и папа", – подписал музыкант видеоролик.
Довольные комментаторы заявили, что артист не изменился и все так же прекрасен.
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