Культура и шоу-бизнес

Полина Гагарина призналась, что кричит на свою дочь

Российская певица и ее дочь, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2025 07:59 Фото: Instagram/gagara1987
Российская певица Полина Гагарина поделилась с подписчиками историей о том, как проходят ее музыкальные занятия с дочерью Мией, сообщает Zakon.kz.

Исполнительница хита "Обезоружена" призналась, что старается не давать уроки музыки 8-летней Мии, потому что быстро выходит из себя. Иногда вспышка гнева переходит в громкий крик, после чего ей приходится извиняться перед дочерью.

"В гневе я страшна, а он приходит вспышкой, и я уже ору во всю глотку", – написала певица в своем Telegram.

К посту знаменитость также добавила ролик с редкого занятия с Мией. На видео Гагарина просит дочь сыграть "без ошибок, начисто". На что девочка весело отвечает, что не виновата в совершении ошибок.

Обычно Мия занимается музыкой вместе с братом или с репетитором, но певица не скрывает, что периодически все же проверяет ее успехи.

В итоге ситуация повторяется регулярно. Однако недавно им удалось провести по-настоящему легкий урок. Гагарина рассказала, что они с Мией много смеялись и "исправляли ошибки играючи".

Ранее Беркут и Аиша показали, как трудно учить уроки с ребенком.

Аксинья Титова
