Макпал Исабекова успокоила фанатов, опубликовав фото с мужем

Казахстанская певица Макпал Исабекова, которая более 2,5 лет назад вышла замуж, до сих пор тщательно скрывает лицо своего мужа. Она публикует снимки с супругом лишь частями, но, когда артистка перестает это делать, подписчики бьют тревогу, сообщает Zakon.kz.

В Instahram-Stories накануне, 7 декабря 2023 года, Макпал рассказала о плохом самочувствии – у нее весь день болела голова, скакало давление.

"Вот вам рука мужа, как доказательство того, что мы вместе. Для тех, кто переживал сильно, что не видели его частей тела у меня в блоге давно", – успокоила Исабекова своих фанатов.

Фото: Instagram/makosyai

Макпал Исабекова вышла замуж 7 июля 2021 года.

Артистка публиковала свадебные фото, но прикрыв лицо избранника.

По словам Исабековой, мужа она не показывает, потому что он не хочет этого.

"Не показываю я мужа не потому что "көз тиеді" или "қызғанамын", как полагают особо любопытные, или еще по каким-либо другим бредовым причинам. Все гораздо прозаичнее: он не хочет, да и по долгу службы не надо ему", – объясняла она ранее.

Макпал время от времени радует своих фолловеров фотографиями с мужем, но в них невозможно разглядеть его лицо.

24 июня 2022 года Макпал Исабекова стала впервые мамой. В июле певица рассказала, что муж выбрал для сына имя Теодор, а в феврале 2023 года она впервые показала первенца.