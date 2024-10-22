Макпал Исабекова впервые показала мужа

Популярная казахстанская певица Макпал Исабекова показала подписчикам своего мужа, сообщает Zakon.kz.

Сразу несколько совместных фото выложила она в Instagram 22 октября.





"Знакомьтесь, отец Теодора и Илаи, Родион Викторович", – подписала Исабекова публикацию.

Отметим, что сделала она это впервые, чем весьма обрадовала подписчиков.

Вы похожи с мужем. Теодор очень похож на папу!

Наверное, весь Казахстан ждал эти фотки.

Уау. МашАллах, счастья вам.

Ну и замечательно. Красивая, здоровая семья. Будьте счастливы, любите и берегите друг друга.

Вааай! А мы и не сомневались, что он красавчик! Будьте счастливыми навсегда!

Куда коримдик закинуть.

Счастья вашей семье, очень красивая пара.

О, сегодня беташар произошел.

Бакытты болыныздар.

Отметим, что подписчики давно атаковали в комментариях Макпал Исабекову с вопросами, почему она скрывает своего мужа. Однажды она даже с вызовом ответила на них.

14 февраля 2021 года певица сообщила, что выходит замуж. Личную жизнь Исабекова особо не афиширует.

В июне 2022 года у пары родился сын – мальчика назвали Теодором. О том, что станет мамой второй раз, артистка сообщила 14 февраля 2024 года. Родившуюся в июле дочку они назвали Илая.