Макпал Исабекова впервые показала мужа
Фото: Instagram/makosyai
Популярная казахстанская певица Макпал Исабекова показала подписчикам своего мужа, сообщает Zakon.kz.
Сразу несколько совместных фото выложила она в Instagram 22 октября.
"Знакомьтесь, отец Теодора и Илаи, Родион Викторович", – подписала Исабекова публикацию.
Отметим, что сделала она это впервые, чем весьма обрадовала подписчиков.
- Вы похожи с мужем. Теодор очень похож на папу!
- Наверное, весь Казахстан ждал эти фотки.
- Уау. МашАллах, счастья вам.
- Ну и замечательно. Красивая, здоровая семья. Будьте счастливы, любите и берегите друг друга.
- Вааай! А мы и не сомневались, что он красавчик! Будьте счастливыми навсегда!
- Куда коримдик закинуть.
- Счастья вашей семье, очень красивая пара.
- О, сегодня беташар произошел.
- Бакытты болыныздар.
Отметим, что подписчики давно атаковали в комментариях Макпал Исабекову с вопросами, почему она скрывает своего мужа. Однажды она даже с вызовом ответила на них.
14 февраля 2021 года певица сообщила, что выходит замуж. Личную жизнь Исабекова особо не афиширует.
В июне 2022 года у пары родился сын – мальчика назвали Теодором. О том, что станет мамой второй раз, артистка сообщила 14 февраля 2024 года. Родившуюся в июле дочку они назвали Илая.
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