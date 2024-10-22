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Макпал Исабекова впервые показала мужа

Макпал Исабекова впервые показала мужа, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 18:24 Фото: Instagram/makosyai
Популярная казахстанская певица Макпал Исабекова показала подписчикам своего мужа, сообщает Zakon.kz.

Сразу несколько совместных фото выложила она в Instagram 22 октября.


"Знакомьтесь, отец Теодора и Илаи, Родион Викторович", – подписала Исабекова публикацию.

Отметим, что сделала она это впервые, чем весьма обрадовала подписчиков.

  • Вы похожи с мужем. Теодор очень похож на папу!
  • Наверное, весь Казахстан ждал эти фотки.
  • Уау. МашАллах, счастья вам.
  • Ну и замечательно. Красивая, здоровая семья. Будьте счастливы, любите и берегите друг друга.
  • Вааай! А мы и не сомневались, что он красавчик! Будьте счастливыми навсегда!
  • Куда коримдик закинуть.
  • Счастья вашей семье, очень красивая пара.
  • О, сегодня беташар произошел.
  • Бакытты болыныздар.

Отметим, что подписчики давно атаковали в комментариях Макпал Исабекову с вопросами, почему она скрывает своего мужа. Однажды она даже с вызовом ответила на них.

14 февраля 2021 года певица сообщила, что выходит замуж. Личную жизнь Исабекова особо не афиширует.

В июне 2022 года у пары родился сын – мальчика назвали Теодором. О том, что станет мамой второй раз, артистка сообщила 14 февраля 2024 года. Родившуюся в июле дочку они назвали Илая.

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