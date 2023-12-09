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Ушел из жизни главный художник театра им. Лермонтова

художник театра им. Лермонтова Фото: пресс-служба театра им. Лермонтова
За работу в спектакле "Эзоп" Владимир Кужель в 2002 году был удостоен Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства, сообщает Zakon.kz.

В Алматы в возрасте 63 лет ушел из жизни главный художник-постановщик театра им. Лермонтова Владимир Кужель. Об этом сообщили в администрации театра.

Сценографию Владимира Кужеля неизменно отмечали критики на престижных театральных фестивалях, его спектаклям аплодировали зрители Казахстана, России, Южной Кореи… У него был свой фирменный стиль и узнаваемый почерк.администрация театра им. Лермонтова

В театр им. Лермонтова Владимир Кужель пришел в 1993 году. Первой его работой был спектакль "Ребенок к ноябрю" по пьесе Жуховицкого. Он создал целую галерею постановок, которые отличались неординарным решением: "Кабала святош", "Гроза", "Свадьба Кречинского", "Цена", "Пока она умирала...", "Дядюшкин сон"…

За работу в спектакле "Эзоп" Владимир Кужель в 2002 году был удостоен Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства.

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