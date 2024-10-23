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Названы лауреаты Госпремии в области литературы и искусства имени Абая

Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, президент, поздравление президента, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 08:33 Фото: akorda.kz
23 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев присудил государственные премии в области литературы и искусства имени Абая, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент подписал Указ о присуждении Госпремии Республики Казахстан 2024 года в области литературы и искусства имени Абая. Лауреатами премии стали:

1. Нұржан Светқали, поэт – за книгу стихов "Көкірегім көне кітап".

2. Ергөбек Құлбек Сәрсенұлы, писатель – за книгу "Адамның бір қызығы бала деген".

3. Бапанов Алибай Калтаевич и Бапанова Сауле Сыздыковна, авторский коллектив – за коллекцию панно из войлока "Көшпенді фрескалар" и коллекцию гобеленов "Әлем өрнектері".

4. Мүсәпір Жанұзақ Керімбекұлы, художник – за сборник коллекций "Балалықтан даналыққа жол".

В этот же день Токаев наградил ученых, учителей, медиков, спасателей, производственников в канун Дня Республики.

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