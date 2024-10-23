Названы лауреаты Госпремии в области литературы и искусства имени Абая

23 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев присудил государственные премии в области литературы и искусства имени Абая, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент подписал Указ о присуждении Госпремии Республики Казахстан 2024 года в области литературы и искусства имени Абая. Лауреатами премии стали:

1. Нұржан Светқали, поэт – за книгу стихов "Көкірегім көне кітап".

2. Ергөбек Құлбек Сәрсенұлы, писатель – за книгу "Адамның бір қызығы бала деген".

3. Бапанов Алибай Калтаевич и Бапанова Сауле Сыздыковна, авторский коллектив – за коллекцию панно из войлока "Көшпенді фрескалар" и коллекцию гобеленов "Әлем өрнектері".

4. Мүсәпір Жанұзақ Керімбекұлы, художник – за сборник коллекций "Балалықтан даналыққа жол".

В этот же день Токаев наградил ученых, учителей, медиков, спасателей, производственников в канун Дня Республики.