Агутин обратился к слушателем из больницы
Фото: Instagram/agutinleonid
Российский певец Леонид Агутин вышел на связь из больничной палаты после вчерашней госпитализации, сообщает Zakon.kz.
Артист рассказал в своем Instagram, что при обследовании у него нашли блуждающий тромб и отправили на операцию.
"Ребята, спасибо за заботу и переживания! Приехал в больницу вчера сделать обезболивающую блокаду перед концертом. Прям ходить не мог. Думал растяжение. Сделали узи, обнаружили блуждающий тромб и срочно меня на операцию отправили. Все прошло хорошо. Лежу, наблюдаюсь. Обещают, что это не надолго, а то я бездельничать не умею. До встречи, мои дорогие!" - написал артист.
Фанаты в свою очередь желают Леониду скорейшего выздоровления в комментариях:
- "Львиного здоровья! И хорошо, что обнаружили!"
- "Поскорее выздоравливайте"
- "Здоровья, здоровья удачи"
- "Крепкого здоровья!"
- "Поправляйтесь"
- "Переживаем за вас Леонид Николаевич!"
Ближайшие концерты Леонида Агутина запланированы в Дубае на 5 января, Санкт-Петербурге (1 марта), Нижнем Новгороде (14 марта) и Москве (27 июля).
Кроме того, у исполнителя должны пройти корпоративы, которые теперь под угрозой из-за состояния его здоровья.
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