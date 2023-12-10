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Жена Кайрата Нуртаса поделилась теплыми воспоминаниями из детства

Жулдыз Абдукаримова Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова поделилась теплыми детскими воспоминаниями, сообщает Zakon.kz.

Обладательница титула "Миссис Вселенная-2020" поделилась воспоминаниями, связанными с селом, где родилась мама, который она частно посещала в детстве, на своей странице в Instagram.

В село, где живут родственники по маминой линии она часто приезжала в детстве.

"Вот почему мои самые интересные и счастливые воспоминания связаны с этим местом", - начала рассказ Абдукаримова.

Село находится в Жетысайском районе, где с давних времен развито хлопковое хозяйство.

"Знаете ли вы, что Жетысайский район занимается хлопковым хозяйством?! Лето жаркое, где кипят мозги. В ту же жару мы выходили в луг. Я помню, как дважды ударила ногу мотыгой. С детьми всякое случается".

Актриса вспоминает, что детство ее прошло обычно.

"Когда я думал о тех временах, когда мы не болели, даже если пили воду из речки, гуляли под солнцем, ломали яблоки с дерева и вытирали их как попало перед трапезой. Мое детство было таким сладким, интересным".

Жена Кайрата Нуртаса также привела слова писателя Антуана де Сент-Экзюпери, который сказал: "Все мы родом из детства", и книгу "Ай мен Айша", написанную Шерханом Муртазой, где автор начал со строк: "Я пришел из мира детства. Постоянно вижу во сне те времена, не буду мудрить и напишу об этом!".

В завершении Абдукаримова призвала подписчиков поделиться своими воспоминаниями из детства. 

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