Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Жена известного поп-исполнителя Кайрата Нуртаса разместила пост на странице в Instagram.
Жизнь звездной пары на постоянной основе окружена множеством слухов и недопониманий. К примеру, одна из последних тем, обсуждаемых в обществе – отсутствие Абдукаримовой на свадьбе младшего брата Нуртаса – Зангара.
Примечательно, что никто не дает комментариев для разъяснения ситуации. А лишь подогревают интерес публики крылатыми выражениями.
"Иногда, докопавшись до истины, хочется закопать ее обратно", – написала артистка 13 ноября 2023 года.
Под публикацией многие выразили неудовольствие и осудили Абдукаримову за то, что она не появилась на важном семейном мероприятии. Однако большинство пишет слова поддержки и защиты.
- Чтобы судить о ком-то: нужно пройти его путь его же обувью. Давайте не будем никого судить. Не лезьте к ней в душу, не зная ничего!
- Постарайтесь влезть в одежду xs, а не в чужую жизнь – короче говоря.
- Армия фанатов Кайрата жрут бедняжку! А на самом деле ее талант, ее красота и сдержанность на 100 процентов переплюнули вашего Кайрата.
- Если бы Кайрат был прав, все бы жили мирно.
- Дорогая, не переживай, это все пройдет. Ты сильная и очень достойная. Не слушай никого. Слушай свое сердце.
- Умница и красавица! Цвети и твори! Они не стоят и твоего ногтя!
8 ноября 2023 года Абдукаримова опубликовала видео с незнакомцем, что вызвало ажиотаж среди пользователей Сети.