Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение

Казахстанская актриса и обладательница титула "Миссис Вселенная-2020" Жулдыз Абдукаримова обратилась к подписчикам, сообщает Zakon.kz.

Жена известного поп-исполнителя Кайрата Нуртаса разместила пост на странице в Instagram.

Жизнь звездной пары на постоянной основе окружена множеством слухов и недопониманий. К примеру, одна из последних тем, обсуждаемых в обществе – отсутствие Абдукаримовой на свадьбе младшего брата Нуртаса – Зангара.

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Примечательно, что никто не дает комментариев для разъяснения ситуации. А лишь подогревают интерес публики крылатыми выражениями.

"Иногда, докопавшись до истины, хочется закопать ее обратно", – написала артистка 13 ноября 2023 года.

Под публикацией многие выразили неудовольствие и осудили Абдукаримову за то, что она не появилась на важном семейном мероприятии. Однако большинство пишет слова поддержки и защиты.

Чтобы судить о ком-то: нужно пройти его путь его же обувью. Давайте не будем никого судить. Не лезьте к ней в душу, не зная ничего!

Постарайтесь влезть в одежду xs, а не в чужую жизнь – короче говоря.

Армия фанатов Кайрата жрут бедняжку! А на самом деле ее талант, ее красота и сдержанность на 100 процентов переплюнули вашего Кайрата.

Если бы Кайрат был прав, все бы жили мирно.

Дорогая, не переживай, это все пройдет. Ты сильная и очень достойная. Не слушай никого. Слушай свое сердце.

Умница и красавица! Цвети и твори! Они не стоят и твоего ногтя!

8 ноября 2023 года Абдукаримова опубликовала видео с незнакомцем, что вызвало ажиотаж среди пользователей Сети.