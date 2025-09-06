Абдукаримова поделилась радостным семейным событием, но Кайрат Нуртас снова не пришел
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова поделись теплыми семейными моментами, сообщает Zakon.kz.
Ее дочь сегодня, 6 сентября, улетела учиться в Великобританию.
Абдукаримова назвала этот день особенным для семьи. Подписчики актрисы пожелали студентке здоровья, удачи и светлого пути. В обращениях, опубликованных актрисой, дочь называют "первой радостью семьи", "дедушкиной дочерью", "маминым счастьем" и "гордостью учителей".
На кадрах из аэропорта Абдукаримова также поблагодарила друзей, которые сопровождали и поддерживали девушку в момент отъезда.
"Спасибо, что была рядом с каждым шагом. Спасибо за понимание", – написала актриса, обращаясь к близким.
Отметим, что Кайрат Нуртас не пришел на проводы дочери. Ранее он также не был замечен на семейном гендер-пати.
19 августа 2025 года Жулдыз Абдукаримова, ставшая мамой в пятый раз, обратилась к поклонникам. Ее следующий пост вызвал жаркие споры в соцсети.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript