Культура и шоу-бизнес

Абдукаримова поделилась радостным семейным событием, но Кайрат Нуртас снова не пришел

Жулдыз Абдукаримова, Кайрат Нуртас, шоу-бизнес, семья , фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2025 01:11 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова поделись теплыми семейными моментами, сообщает Zakon.kz.

Ее дочь сегодня, 6 сентября, улетела учиться в Великобританию. 

Абдукаримова назвала этот день особенным для семьи. Подписчики актрисы пожелали студентке здоровья, удачи и светлого пути. В обращениях, опубликованных актрисой, дочь называют "первой радостью семьи", "дедушкиной дочерью", "маминым счастьем" и "гордостью учителей".

На кадрах из аэропорта Абдукаримова также поблагодарила друзей, которые сопровождали и поддерживали девушку в момент отъезда.

"Спасибо, что была рядом с каждым шагом. Спасибо за понимание", – написала актриса, обращаясь к близким.

Отметим, что Кайрат Нуртас не пришел на проводы дочери. Ранее он также не был замечен на семейном гендер-пати. 

19 августа 2025 года Жулдыз Абдукаримова, ставшая мамой в пятый раз, обратилась к поклонникам. Ее следующий пост вызвал жаркие споры в соцсети.

Айсулу Омарова
