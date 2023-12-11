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57-летняя Сальма Хайек порадовала новым фото в бикини

57-летняя Сальма Хайек порадовала новым фото в бикини Фото: Instagram/salmahayek
Голливудская актриса Сальма Хайек любит делиться с фанатами пикантными кадрами. На этот раз она опубликовала новую фотографию в купальнике, сообщает Zakon.kz.

Снимок знаменитость разместила на странице в Instagram 10 декабря 2023 года.

Поклонники восхитились внешним видом звезды, о чем сразу начали писать в комментариях под постом. Многие просят ее раскрыть секрет молодости.

  • Отличная фотография.
  • Богиня!
  • Самая красивая!
  • Как ты не стареешь? – пишут воодушевленные пользователи.

В сентябре 2023 мексиканке исполнилось 57 лет.

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За свою актерскую карьеру Сальма Хайек снялась в более чем 30 фильмах.

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