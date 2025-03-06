Сальма Хайек поделилась редкой семейной фотографией с дочерью и падчерицей

58-летняя голливудская актриса Сальма Хайек показала поклонникам редкую фотографию с дочерью и падчерицей, сообщает Zakon.kz.

В Instagram артистка рассказала, что с семьей с удовольствием побывала на открытии выставки "Тела и души" в Bourse de Commerce.

"Я была так счастлива присутствовать вчера с семьей на открытии выставки "Тела и души". Многих художников с выставки редко можно увидеть в Париже, и я была рада встретиться с некоторыми из них вчера", – написала Хайек.

Ранее Сальма Хайек показала бэкстейдж со съемок обложки популярнейшего журнала.