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Мир

Сальма Хайек поделилась редкой семейной фотографией с дочерью и падчерицей

Сальма Хайек показала поклонникам редкую фотографию с дочерью и падчерицей, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 01:25 Фото: Instagram/Salmahayek
58-летняя голливудская актриса Сальма Хайек показала поклонникам редкую фотографию с дочерью и падчерицей, сообщает Zakon.kz.

В Instagram артистка рассказала, что с семьей с удовольствием побывала на открытии выставки "Тела и души" в Bourse de Commerce.

"Я была так счастлива присутствовать вчера с семьей на открытии выставки "Тела и души". Многих художников с выставки редко можно увидеть в Париже, и я была рада встретиться с некоторыми из них вчера", – написала Хайек.

Ранее Сальма Хайек показала бэкстейдж со съемок обложки популярнейшего журнала.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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