Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Роман Костомаров впервые встал на коньки после ампутаций

Роман Костомаров впервые встал на коньки после ампутаций Фото: Instagram/romankostomarovkrs
Фигурист Роман Костомаров впервые после ампутаций и болезни вышел на лед на коньках. Видео с тренировки олимпийский чемпион опубликовал на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Свое обращение он начал со слов: "Как и обещал. Я вышел на лед".

"Делюсь с вами небольшим отрывком с тренировки. Мои первые шаги на льду в детстве видели только родители. Можно сказать, что я заново учусь, и теперь первые шаги увидит вся страна. Все тщательно задокументировано съемочной бригадой, которая каждый день сопровождает нас с Оксаной".Роман Костомаров

Он отметил, что вскоре выйдет документальный фильм.

"Будет большое кино. Название пока секрет, но вы можете предложить свои варианты в комментариях! Все детали чуть позже. Но премьера 8 марта. А пока – я дальше тренироваться. Идем дальше".Роман Костомаров

Материал по теме

Роман Костомаров показал, где он заново родился

Роман Костомаров, жизнь которого в январе 2023 года разделилась на до и после, провел в больнице 175 дней. Ему провели несколько операций по ампутации рук и ног.

Читайте также

Максиму Галкину нашли замену в шоу "Лучше всех!"
Максиму Галкину нашли замену в шоу "Лучше всех!"
Блогер Zheka Fatbelly рассказал, почему уехал от семьи в Дубай
Блогер Zheka Fatbelly рассказал, почему уехал от семьи в Дубай
Анастасия Московчук
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Токаев "обещает" казахстанцам до конца года небывалые выплаты
Токаев "обещает" казахстанцам небывалые выплаты
Арктический антициклон принесет в Казахстан морозы до - 44° C
Арктический антициклон принесет в Казахстан морозы до - 44° C
сериал
Алматинцы восхитили пользователей Сети кавером саундтрека сериала "Слово пацана"
В Алматы сносят жилой комплекс KHAN
В Алматы снесли жилой комплекс KHAN
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: