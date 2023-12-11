Роман Костомаров впервые встал на коньки после ампутаций

Фигурист Роман Костомаров впервые после ампутаций и болезни вышел на лед на коньках. Видео с тренировки олимпийский чемпион опубликовал на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Свое обращение он начал со слов: "Как и обещал. Я вышел на лед".

"Делюсь с вами небольшим отрывком с тренировки. Мои первые шаги на льду в детстве видели только родители. Можно сказать, что я заново учусь, и теперь первые шаги увидит вся страна. Все тщательно задокументировано съемочной бригадой, которая каждый день сопровождает нас с Оксаной". Роман Костомаров

Он отметил, что вскоре выйдет документальный фильм.

"Будет большое кино. Название пока секрет, но вы можете предложить свои варианты в комментариях! Все детали чуть позже. Но премьера 8 марта. А пока – я дальше тренироваться. Идем дальше". Роман Костомаров

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Роман Костомаров, жизнь которого в январе 2023 года разделилась на до и после, провел в больнице 175 дней. Ему провели несколько операций по ампутации рук и ног.