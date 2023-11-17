Роман Костомаров показал, где он заново родился

Известный российский фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров опубликовал фотографию с медицинскими сотрудниками больницы в Коммунарке, в которой спортсмен провел 175 дней, сообщает Zakon.kz.

Снимок с врачами именитый фигурист опубликовал в Instagram сегодня, 17 ноября 2023 года.

Он отметил, что был рад увидеть всех, кто боролся за его жизнь.

"Вчера побывал в гостях в том месте, где я заново родился и провел 175 дней. Увидел вновь тех людей, которые боролись за мою жизнь. Воспоминания нахлынули, эмоции зашкаливали… Но я очень рад был всех видеть", – написал Роман Костомаров.

Фигурист поблагодарил всех и пожелал всем здоровья.

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Роман Костомаров, жизнь которого в январе 2023 года разделилась на до и после, провел в больнице 175 дней. Ему провели несколько операций по ампутации рук и ног.