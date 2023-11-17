Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Роман Костомаров показал, где он заново родился

Роман Костомаров показал, где он заново родился Фото: Instagram/romankostomarovkrs
Известный российский фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров опубликовал фотографию с медицинскими сотрудниками больницы в Коммунарке, в которой спортсмен провел 175 дней, сообщает Zakon.kz.

Снимок с врачами именитый фигурист опубликовал в Instagram сегодня, 17 ноября 2023 года.

Он отметил, что был рад увидеть всех, кто боролся за его жизнь.

"Вчера побывал в гостях в том месте, где я заново родился и провел 175 дней. Увидел вновь тех людей, которые боролись за мою жизнь. Воспоминания нахлынули, эмоции зашкаливали… Но я очень рад был всех видеть", – написал Роман Костомаров.

Фигурист поблагодарил всех и пожелал всем здоровья.

Материал по теме

Роман Костомаров получил первую награду в "новой жизни"

Роман Костомаров, жизнь которого в январе 2023 года разделилась на до и после, провел в больнице 175 дней. Ему провели несколько операций по ампутации рук и ног.

Читайте также

Эксперты назвали лучшую футбольную команду в истории
Эксперты назвали лучшую футбольную команду в истории
Казахстан против Сан-Марино: все, что надо знать о главном матче дня
Казахстан против Сан-Марино: все, что надо знать о главном матче дня
"Бронза" с золотым отливом: Казахстан побил свой рекорд на World Combat Games
"Бронза" с золотым отливом: Казахстан побил свой рекорд на World Combat Games
Динара Халдарова
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
МВД обратилось к казахстанцам
МВД обратилось к казахстанцам
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
Неожиданную новость сообщила фанатам Мадина Садвакасова
Неожиданную новость сообщила фанатам Мадина Садвакасова
штормовое предупреждение
Снег, туман и сильный ветер: в столице и 13 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления