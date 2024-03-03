Роман Костомаров встал на сноуборд
Фото: Instagram/romankostomarovkrs
Известный российский фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров после ампутации конечностей смог встать на сноуборд, сообщает Zakon.kz.
Спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором он катается на сноуборде.
"Всем привет. Ура, я на сноуборде. Было непросто, но у меня получилось. И у вас все получится. Всем здоровья", – написал Роман Костомаров.
Поклонники фигуриста восхитились его поступком:
- Это просто запредельный уровень какой-то.
- Роман, вы не перестаете удивлять своими победами!
- Ваааау, как круто! Огонь! Вы растопили лед.
- Я уже даже не вспомню, что ты еще не покорил!
9 февраля 2024 года Роман Костомаров анонсировал документальный фильм о себе.
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