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Роман Костомаров встал на сноуборд

Роман Костомаров встал на сноуборд , фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2024 19:12 Фото: Instagram/romankostomarovkrs
Известный российский фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров после ампутации конечностей смог встать на сноуборд, сообщает Zakon.kz.

Спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором он катается на сноуборде.

"Всем привет. Ура, я на сноуборде. Было непросто, но у меня получилось. И у вас все получится. Всем здоровья", – написал Роман Костомаров. 

Поклонники фигуриста восхитились его поступком: 

  • Это просто запредельный уровень какой-то. 
  • Роман, вы не перестаете удивлять своими победами!
  • Ваааау, как круто! Огонь! Вы растопили лед.
  • Я уже даже не вспомню, что ты еще не покорил!

9 февраля 2024 года Роман Костомаров анонсировал документальный фильм о себе.

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