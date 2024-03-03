Роман Костомаров встал на сноуборд

Известный российский фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров после ампутации конечностей смог встать на сноуборд, сообщает Zakon.kz.

Спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором он катается на сноуборде.

"Всем привет. Ура, я на сноуборде. Было непросто, но у меня получилось. И у вас все получится. Всем здоровья", – написал Роман Костомаров.

Поклонники фигуриста восхитились его поступком:

Это просто запредельный уровень какой-то.

Роман, вы не перестаете удивлять своими победами!

Ваааау, как круто! Огонь! Вы растопили лед.

Я уже даже не вспомню, что ты еще не покорил!

9 февраля 2024 года Роман Костомаров анонсировал документальный фильм о себе.