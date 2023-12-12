Восхитительный дуэт виолончелиста Степана Хаусера вместе с Димашем взбудоражил Сеть

Популярный казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген поделился кадрами, на которых он исполняет мелодию в компании с известным виолончелистом Степаном Хаусером, сообщает Zakon.kz.

Находящийся в гастрольной поездке Димаш Кудайберген встретился с известным виолончелистом Степаном Хаусером.

Обладатель многочисленных музыкальных наград – Димаш – поделился с поклонниками кадрами их совместного исполнения. Вместе они исполнили всемирно известные композиции. Димаш удивительным голосом поет, а Хаусер аккомпанирует ему на виолончели.





Поклонники со всего мира ожидаемо тепло отреагировали на публикацию своего любимчика, пожелав прекрасно провести время.

Степан Хаусер — хорватский виолончелист знаменитый на весь мир. Выступает музыкант под своей фамилией — Hauser. Один из участников всемирно известного дуэта виолончелистов 2CELLOS. Группа прославилась исполнением кавер-версий мировых рок-хитов, а также музыки к кинофильмам в академическом стиле.

Ранее сообщалось, что Димаш исполнил легендарную казахскую песню в Венгрии.