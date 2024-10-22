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Димаш Кудайберген в дуэте с мировой знаменитостью отправил слушателей "в нирвану"

Дима Кудайберген и Хаусер выступили дуэтом в Сингапуре, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 10:39 Фото: Instagram/hausercello
Казахстанский певец Димаш Кудайберген опубликовал видео коллаборации со знаменитым на весь мир хорватским виолончелистом Степаном Хаусером (HAUSER), сообщает Zakon.kz.

На двух коротких роликах Димаш на водном судне исполняет свои песни под аккомпанемент звездного музыканта на фоне достопримечательностей Сингапура. В этих кадрах эпично и масштабно все: и вкладывающие душу в свое творчество исполнители, и вид за ними.

В комментариях поклонники творчества обоих, на самых разных языках мира, выразили восхищение этим музыкальным экспериментом.

  • Два музыканта просто в нирване, и мы вместе с вами. Димаш, голос твой только туда всех и отправляет.
  • Если я слушаю Димаша, я забываю жизнь на Земле, лечу в космос и путешествую по миру. Здорово, прекрасно.
  • Два совершенно исключительных художника, прекрасных снаружи и внутри. Талантливые и выдающиеся, благословенные силами свыше. Нашему миру нужно, чтобы вы двое сочетались: невероятный красивый голос Димаша и столь же удивительный великолепный маэстро Хаусер.
  • Этот дуэт олицетворение красоты, гармонии и величайшего таланта. Они создали нечто больше, чем музыкальное произведение... это погружение в мир эмоций, где каждая нота трогает душу... это магия, которая делает нас ближе друг другу... Хочется Мира, Любви, Благоденствия на этой Земле.
  • Пожалуйста, уважаемые господа, нужно больше дуэтов, официальных видео и совместных концертов.
  • Самый космический дуэт, крутой, непревзойденный и грандиозный, браво.

15 октября в Алматы состоялась церемония открытия крупного международного турнира по теннису Almaty Open 2024, где выступил Димаш Кудайберген. Народный артист Казахстана с гипсовой повязкой на руке спел три своих произведения для многочисленных поклонников, которые приехали из разных уголков нашей страны и мира.

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Кудайберген Димаш Сингапур 2024 год Музыканты Шоу-бизнес Знаменитости Казахстанский шоу-бизнес
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