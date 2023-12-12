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Имя с намеком: стало известно имя новорожденной дочери Пэрис Хилтон

Имя с намеком: стало известно имя новорожденной дочери Пэрис Хилтон Фото: Instagram/parishilton
Чуть более двух недель назад 42-летняя американская певица, актриса и дизайнер Пэрис Хилтон во второй раз стала мамой. Полное имя новорожденной дочери светской львицы стало известно только сейчас, сообщает Zakon.kz.

24 ноября Пэрис Хилтон опубликовала пост в социальных сетях, где сообщила о рождении дочери, которую назвали Лондон. Девочка стала вторым ребенком Хилтон и ее возлюбленного Картера Реум. Спустя две недели стало известно полное имя малышки, пишет The Blast.

"Согласно свидетельству о рождении, полученному, девочку Пэрис зовут "Лондон Мэрилин Хилтон Реум " (именно в таком порядке). В документах говорится, что девочка родилась 11 ноября 2023 года в 11:43 утра в знаменитом медицинском центре Cedars Sinai в Лос-Анджелесе", – пишет издание.


Журналисты отмечают, что это не первый раз, когда Пэрис Хилтон намекает на свое родство со знаменитой актрисой Мэрилин Монро. Издание отмечает, что мать Пэрис Хилтон даже провела ДНК-анализ, который показал родство с легендарной блондинкой.


Дочь Пэрис Хилтон родилась от суррогатной мамы, также, как и старший сын пары, рожденный в январе 2023 года. В прессе сообщали о том, что родиться на свет первенцу помогла суррогатная мама. Позднее сама светская львица подтвердила эти домыслы, рассказав журналистам, что рождение ребенка, свидетелем которого она стала во время съемок "Простой жизни", стало для нее стрессом и очень сильно напугало актрису. После она приняла решение не рожать самостоятельно.

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