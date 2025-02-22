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Культура и шоу-бизнес

Пэрис Хилтон продает часть своего гардероба

Одежда, фото - Новости Zakon.kz от 22.02.2025 06:16 Фото: Instagram/parishilton
Американская светская львица, актриса, певица и дизайнер Пэрис Хилтон решила продать свою люксовую одежду, сообщает Zakon.kz.

Такой порыв Хилтон объясняет необходимостью собрать деньги для пострадавших от лесных пожаров. Так наследница империи Hilton, выставила на платформе перепродажи модной одежды Vestiaire Collective около 100 предметов своего гардероба. В их числе – ряд предметов одежды люксовых брендов, в том числе вещи от дизайнеров Mugler, Balenciaga, Versace и Miu Miu.

"Средства от продажи пойдут в фонд помощи пострадавшим при лесных пожарах в южной Калифорнии", – написала Хилтон на своей странице в Instagram.

Со слов благотворительницы, коллекция наполнена личными сокровищами, которые хранят так много воспоминаний. От блестящих платьев, которые она носила, до культовых вечеринок и дизайнерских сумок, которые путешествовали с ней по миру.

С пожарами в Лос-Анджелесе Пэрис Хилтон знакома не понаслышке. Сначала полностью сгорел ее дом, а затем она пожертвовала 100 тыс. долларов на поддержку семей с маленькими детьми, потерявших жилье после пожаров.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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