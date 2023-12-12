Рекордные сборы принес за первый week-end последний фильм культового режиссера Хаяо Миядзаки

"Мальчик и цапля" вышел на экраны Северной Америки в минувший выходные и уже установил рекорд по кассовым сборам, обогнав "Голодные игры", сообщает Zakon.kz.

Последний фильм культового режиссера аниме Хаяо Миядзаки, который называется "Мальчик и цапля" стартовал в прокате. Шесть лет ушло у автора на создание картины, которую он называет своей последней в карьере. За первые выходные в прокате в США и Канаде лента собрала рекордные 12,8 миллионов долларов, пишет The Guardian.

Кассовые сборы аниме обогнали фильм " Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях" , заработавший 9,4 миллиона долларов. На третьем месте оказался еще один японский фильм, монстр-фильм "Годзилла минус один", с доходом в 8,3 миллиона долларов.

Лента, вышедшая после десятилетнего перерыва в работе культового режиссера, рассказывает о мальчике, который после смерти матери попадает в загадочный фэнтезийный мир. Сюжет фильма перекликается с вышедшей ранее работой Миядзаки "Ветер крепчает".

Как пишет Nippon, Хаяо Миядзаки уже получил награды ассоциаций кинокритиков Лос-Анджелеса, Нью-Йорка и Бостона, а также его лента "Мальчик и цапля" номинированы на Золотой глобус.

"Мальчик и цапля" был выпущен в Японии в июле практически без какой-либо рекламы, кроме одного постера. С тех пор он заработал более 8,2 млрд иен (56,2 млн долларов) у себя на родине.

Миядзаки получил Оскара за свою работу "Унесенные призраками", которая вышла в 2002 году.

Тем временем, мультипликатор из Уральска снимает анимационные фильмы из жизни молодежи и мечтает покорить мир.