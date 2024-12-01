"Моана" вырвалась вперед по кассовым сборам

Кассовые сборы "Моаны-2" поставили новый рекорд в День благодарения, сообщает Zakon.kz.

Фильм студии Walt Disney Animation собрал в США 28 млн долларов в праздничный день, передает NBC News. Анимационный сиквел уже обошел предыдущие рекорды, установленные:

"Холодным сердцем-2" 2019 года, собравшим 125 млн долларов;

"Голодными играми: И вспыхнет пламя" 2013 года с их 109 млн долларов.

"Фильм "Моана-2" поднимется еще выше в рейтинге и заработает 200 млн долларов в США", – считают конкурирующие студии.

В это время мюзикл "Wicked" с Арианой Гранде и "Гладиатор-2", вышедшие в прокат на прошлой неделе, собрали в День благодарения 16,9 млн долларов и 6,7 млн​​долларов соответственно.

8 октября кинокомпания Disney опубликовала новый трейлер мультфильма "Моана 2", который не пришелся по вкусу кинокритикам. Однако фильм вошел в историю, выпустив версию на языке маори, но при этом не попал в топ-10 лучших фильмов кинокомпании.