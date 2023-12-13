В Сети обсуждают концерт Олега Газманова с юной фанаткой

Фото: Instagram/oleggazmanov

Народный артист России Олег Газманов поделился с подписчиками отрывком с концерта, прошедшего в Ставрополе. Главным героем выступления стал не сам 72-летний певец, а юная исполнительница, привлекшая внимание всех зрителей, сообщает Zakon.kz.

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