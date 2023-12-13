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В Сети обсуждают концерт Олега Газманова с юной фанаткой

В Сети обсуждают концерт Олега Газманова с юной фанаткой Фото: Instagram/oleggazmanov
Народный артист России Олег Газманов поделился с подписчиками отрывком с концерта, прошедшего в Ставрополе. Главным героем выступления стал не сам 72-летний певец, а юная исполнительница, привлекшая внимание всех зрителей, сообщает Zakon.kz.

Музыкант разместил ролик 12 декабря 2023 года на странице в Instagram.

На кадрах маленькая девочка стоит в проходе концертного зала и громко исполняет композицию "Есаул", вызывая улыбки окружающих.

"Подрастает новое поколение на моих песнях. Эта солнечная девчушка перекричала весь поющий зал и весь концерт пела все мои песни! А я весь концерт улыбался, глядя на нее", – отметил Газманов в подписи к публикации.

Комментаторы остались довольны увиденным:

  • Надо было ее на сцену вызвать.
  • Вот это да! Реально весь зал перекричала.
  • Какая она замечательная.
  • И я улыбаюсь, глядя на нее. Такая чудесная девочка!
  • Растет артистка, а, возможно, и певица.
  • Какая милота.

Ранее в интервью одному из СМИ Газманов рассказывал, что песню "Есаул" написал в 1991 году.

"Точно помню, что в городе Фрунзе, сейчас это уже Бишкек. Ночью, после концерта накрыло. Стал размышлять об истории страны. "Есаул" – это песня об истории. Аллегория: конь – это страна. "Есаул, есаул, что ж ты бросил коня". Олег Газманов

Ранее сообщалось, что композитор Игорь Николаев опубликовал снимок с исполнительницей хита "Солнце Монако" Люсей Чеботиной. Однако комментаторам пришлась не по душе подобная фотография.

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