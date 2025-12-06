#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
504.49
587.73
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
504.49
587.73
6.57
Культура и шоу-бизнес

Жена Олега Газманова подхватила новогодний тренд

Новогодний тренд, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2025 08:05 Фото: Instagram/marinagazmanova
На днях супруга народного артиста России Олега Газманова Марина Муравьева-Газманова подхватила новый тренд, сообщает Zakon.kz.

Суть тренда заключается в том, что люди наряжают елки игрушками и гирляндами, а сверху обматывают все прозрачной вуалью. В Сети он получил название елка-невеста.

Поделилась необычным украшением и жена Олега Газманова. Одну половину дерева она украсила красными игрушками, а фату прикрепила к верхушке.

"В этот раз елка получилась особенной. Половина ушла в красный цвет, теплый, праздничный, живой, а вторая половина стала белоснежной, почти невестиной, и я добавила туда фату со своей свадьбы. Она легла так легко, будто ждала этого момента", – подчеркнула Муравьева-Газманова.

В преддверии Нового года в Уфе появилась новогодняя елка, собранная из списанных уличных светильников.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Жена 74-летнего Олега Газманова выступила с откровенным признанием о браке
12:27, 06 августа 2025
Жена 74-летнего Олега Газманова выступила с откровенным признанием о браке
В Сети обсуждают концерт Олега Газманова с юной фанаткой
12:15, 13 декабря 2023
В Сети обсуждают концерт Олега Газманова с юной фанаткой
"Могу как Буланова": танец Газманова с 56-летней женой покорил его фанатов
11:02, 10 сентября 2025
"Могу как Буланова": танец Газманова с 56-летней женой покорил его фанатов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: