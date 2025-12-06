Жена Олега Газманова подхватила новогодний тренд
Фото: Instagram/marinagazmanova
На днях супруга народного артиста России Олега Газманова Марина Муравьева-Газманова подхватила новый тренд, сообщает Zakon.kz.
Суть тренда заключается в том, что люди наряжают елки игрушками и гирляндами, а сверху обматывают все прозрачной вуалью. В Сети он получил название елка-невеста.
Поделилась необычным украшением и жена Олега Газманова. Одну половину дерева она украсила красными игрушками, а фату прикрепила к верхушке.
"В этот раз елка получилась особенной. Половина ушла в красный цвет, теплый, праздничный, живой, а вторая половина стала белоснежной, почти невестиной, и я добавила туда фату со своей свадьбы. Она легла так легко, будто ждала этого момента", – подчеркнула Муравьева-Газманова.
В преддверии Нового года в Уфе появилась новогодняя елка, собранная из списанных уличных светильников.
