Жена Олега Газманова подхватила новогодний тренд

На днях супруга народного артиста России Олега Газманова Марина Муравьева-Газманова подхватила новый тренд, сообщает Zakon.kz.

Суть тренда заключается в том, что люди наряжают елки игрушками и гирляндами, а сверху обматывают все прозрачной вуалью. В Сети он получил название елка-невеста.

Поделилась необычным украшением и жена Олега Газманова. Одну половину дерева она украсила красными игрушками, а фату прикрепила к верхушке.

"В этот раз елка получилась особенной. Половина ушла в красный цвет, теплый, праздничный, живой, а вторая половина стала белоснежной, почти невестиной, и я добавила туда фату со своей свадьбы. Она легла так легко, будто ждала этого момента", – подчеркнула Муравьева-Газманова.

