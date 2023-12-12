Игоря Николаева осудили за фото с молодой певицей
Фото: Instagram/igor_nikolaev_music
Российский композитор Игорь Николаев опубликовал снимок с исполнительницей хита "Солнце Монако" Люсей Чеботиной. Однако комментаторам пришлась не по душе подобная фотография, сообщает Zakon.kz.
63-летний певец в подписи к публикации за 11 декабря 2023 года отметил, что предновогодние съемки сейчас в самом разгаре.
"Пусть в наступающем Новом году у всех вас все будет хорошо!" – написал Николаев.
Пользователи Сети решили омрачить положительный настрой музыканта и заявили о плохом выборе артиста для фото.
- Уже не раз видели эту девицу с ним. Подозрительно.
- Игорь Юрьевич, выступайте лучше с Юлей или Наташей Королёвой, но зачем с Люсей...
- Жаль, очень жаль, что не стало вкуса у организаторов подобных шоу.
- Столько снега кругом, а она полуголая! Как вы надоели, где культура.
- Очень часто девушка, женщина украшает мужчину, а в данном случае... Мешает...
- Николаеву не стыдно с такими певичками выступать?
- Кто это?
Примечательно, что уже на следующий день, 12 декабря 2023 года, Чеботина обратилась к хейтерам.
"Как-то слишком часто я стала видеть в заголовках свое имя и узнавать новые подробности о себе и о своей жизни из СМИ, комментариев и разного рода видео. Даже видео с выступлений монтируют так, словно я пою под плюс… Только люди, которые это делают, словно не задумываются о том, что все в этом мире возвращается. Добро возвращается добром, а зло – злом. У кого-то я похоже стала костью в горле".Люся Чеботина
В сентябре 2023 года стало известно, что Николаева после экстренной госпитализации перевели в отделение интенсивной терапии. Врачи диагностировали у него следы перенесенного инфаркта.
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