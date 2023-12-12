Игоря Николаева осудили за фото с молодой певицей

Российский композитор Игорь Николаев опубликовал снимок с исполнительницей хита "Солнце Монако" Люсей Чеботиной. Однако комментаторам пришлась не по душе подобная фотография, сообщает Zakon.kz.

63-летний певец в подписи к публикации за 11 декабря 2023 года отметил, что предновогодние съемки сейчас в самом разгаре.

"Пусть в наступающем Новом году у всех вас все будет хорошо!" – написал Николаев.

Пользователи Сети решили омрачить положительный настрой музыканта и заявили о плохом выборе артиста для фото.

Уже не раз видели эту девицу с ним. Подозрительно.

Игорь Юрьевич, выступайте лучше с Юлей или Наташей Королёвой, но зачем с Люсей...

Жаль, очень жаль, что не стало вкуса у организаторов подобных шоу.

Столько снега кругом, а она полуголая! Как вы надоели, где культура.

Очень часто девушка, женщина украшает мужчину, а в данном случае... Мешает...

Николаеву не стыдно с такими певичками выступать?

Кто это?

Примечательно, что уже на следующий день, 12 декабря 2023 года, Чеботина обратилась к хейтерам.

"Как-то слишком часто я стала видеть в заголовках свое имя и узнавать новые подробности о себе и о своей жизни из СМИ, комментариев и разного рода видео. Даже видео с выступлений монтируют так, словно я пою под плюс… Только люди, которые это делают, словно не задумываются о том, что все в этом мире возвращается. Добро возвращается добром, а зло – злом. У кого-то я похоже стала костью в горле". Люся Чеботина

В сентябре 2023 года стало известно, что Николаева после экстренной госпитализации перевели в отделение интенсивной терапии. Врачи диагностировали у него следы перенесенного инфаркта.