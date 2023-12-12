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Игоря Николаева осудили за фото с молодой певицей

Игоря Николаева осудили за фото с молодой исполнительницей Фото: Instagram/igor_nikolaev_music
Российский композитор Игорь Николаев опубликовал снимок с исполнительницей хита "Солнце Монако" Люсей Чеботиной. Однако комментаторам пришлась не по душе подобная фотография, сообщает Zakon.kz.

63-летний певец в подписи к публикации за 11 декабря 2023 года отметил, что предновогодние съемки сейчас в самом разгаре.

"Пусть в наступающем Новом году у всех вас все будет хорошо!" – написал Николаев.

Пользователи Сети решили омрачить положительный настрой музыканта и заявили о плохом выборе артиста для фото.

  • Уже не раз видели эту девицу с ним. Подозрительно.
  • Игорь Юрьевич, выступайте лучше с Юлей или Наташей Королёвой, но зачем с Люсей...
  • Жаль, очень жаль, что не стало вкуса у организаторов подобных шоу.
  • Столько снега кругом, а она полуголая! Как вы надоели, где культура.
  • Очень часто девушка, женщина украшает мужчину, а в данном случае... Мешает...
  • Николаеву не стыдно с такими певичками выступать?
  • Кто это?

Примечательно, что уже на следующий день, 12 декабря 2023 года, Чеботина обратилась к хейтерам.

"Как-то слишком часто я стала видеть в заголовках свое имя и узнавать новые подробности о себе и о своей жизни из СМИ, комментариев и разного рода видео. Даже видео с выступлений монтируют так, словно я пою под плюс… Только люди, которые это делают, словно не задумываются о том, что все в этом мире возвращается. Добро возвращается добром, а зло – злом. У кого-то я похоже стала костью в горле".Люся Чеботина

В сентябре 2023 года стало известно, что Николаева после экстренной госпитализации перевели в отделение интенсивной терапии. Врачи диагностировали у него следы перенесенного инфаркта.

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