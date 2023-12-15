Честность сына казахстанского блогера поразила Казнет

Известный казахстанский блогер и бизнесвумен Карина Оксукпаева спела своим сыновьям – Алиму и Тиме – и засняла их реакцию на видео, сообщает Zakon.kz.

Роликом она поделилась на своей странице в Instagram 14 декабря 2023 года.

"Смотрите, я подготовила для вас песню, и ваша задача – оценить мой голос. Хорошо? Есть ли у меня слух?" – сказала Карина Оксукпаева и спела отрывок песни Supergirl, которая принадлежит немецкой поп-рок-группе Reamonn.

На вопрос блогера: "Ну как?", старший сын Алим ответил: "Бесконечность из бесконечности". А вот младший сын Тима не совсем радушно отреагировал на вокальные данные мамы.

Честность Тимы поразила пользователей Казнета, и они вместе с Кариной посмеялись над его реакцией:

"Тима – честный".

"Алим – оптимист, Тима – реалист".

"Они такие одинаковые, но такие разные".

"Тиму обожаю просто. Алим – сама тактичность".

"Обожаю Тиму, стремлюсь быть такой же честной".

"Тима как чувствует, так и прет. Алим – он вылитый Арман".

"Почему все взрослые такие более культурные, стараются не обидеть, а младшие в лоб, что думают то и говорят".

"Это две стороны моей личности: одна супер в принятии себя и любви, вторая супер недовольная и критикующая и даже порой обесценивающая".

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Карина Оксукпаева замужем за не менее популярным блогером Арманом Юсуповым. Супруги воспитывают двоих сыновей и в ожидании третьего ребенка. Они часто делятся в соцсетях шуточными видеороликами, в которых показывают различные ситуации из жизни. Подробности по ссылке.