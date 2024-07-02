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Мы едем грабить банк: блогер Карина Оксукпаева разыграла сыновей

Мы едем грабить банк: блогер Карина Оксукпаева разыграла сыновей, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 14:00 Фото: Instagram/oksukpaevak
Известная казахстанская блогерша и бизнесвумен Карина Оксукпаева решила разыграть своих маленьких сыновей – Алима и Тиму, заявив им, что они втроем едут грабить банк, сообщает Zakon.kz.

Что из этого вышло, блогер показала в Instagram.

Сыновья были шокированы заявлением мамы о том, что они едут грабить банк. Они заявили родительнице, что не хотят этого делать и что у них добрые души. Их реакция получилась умилительной и смешной, что отметили комментаторы:

  • "Грабить – это кринж".
  • "Боже, такие сладкие, реакции такие".
  • "У них вся жизнь перед глазами пролетела".
  • "Ты в ад хочешь?" Блин, Алим такой мудрый".
  • "Алим, наверное, один из самых мудрейших детей".
  • "В итоге, вывод – классные, честные ребята растут!"
  • "Алим готов сидеть на хлебе, Тима – на воде, чтобы не грабить"
  • "Если ты хочешь, чтобы у меня инфаркт случился, то можешь делать"... Откуда он знает, что такое инфаркт и когда он случается".

Известная чета блогеров и основатели Yuframe – Арман Юсупов и Карина Оксукпаева – познакомились в девятом классе, а спустя несколько лет поженились. В 2017 году у них родился первенец, которого супруги назвали Алимом. В марте 2020 года блогеры вновь стали родителями – на свет появился второй сын Тима. В декабре 2023 года у супругов родился третий сын – Дамир. Арман и Карина часто делятся в соцсетях шуточными видеороликами, в которых показывают различные ситуации из жизни.

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