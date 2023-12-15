Если звезды зажигают: будущих лидеров креативной индустрии наградили в Астане

Творческий молодежный фестиваль "JASTAR JALYNY-2023" завершился в Астане, студенты вузов получили награды в танцевальных, музыкальных, игровых и литературных номинациях, передает Zakon.kz.

Энергия юности

Праздник творческой молодежи столицы состоялся в Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева в Астане. Креативным студентам вручили призы за победу в номинациях фестиваля молодежного творчества "JASTAR JALYNY-2023". В нем принимали участие студенты вузов, которые уже сегодня смело проявляют свои таланты и способности, а в будущем могут стать лидерами новой для Казахстана отрасли – креативной индустрии.

В передовых странах мира креативная индустрия считается драйвером развития, мощным источником инноваций и роста. В мире, где интеллект и творческий потенциал становятся ключевыми ресурсами, креативные отрасли – медиа, кино, музыка, дизайн, образование и информационные технологии – играют решающую роль в формировании экономического ландшафта.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Послании "Экономический курс Справедливого Казахстана" 1 сентября 2023 года подчеркнул значимость креативной индустрии для экономики и занятости, обозначив перспективы роста этого сектора.

"В современном мире именно "креативное производство", основанное на творческом потенциале и интеллектуальном капитале граждан, служит источником развития по-настоящему инклюзивной экономики. Более того, креативная экономика становится движущей силой развития крупных городов, притягивающих талантливых, творческих людей". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства признал, что, несмотря на потенциал и талант казахстанских творческих личностей, вклад креативной индустрии в экономику страны остается незначительным и составляет менее 1% ВВП, что свидетельствует о недооценке данного сектора. Это стало вызовом для правительства, особенно учитывая успешные достижения казахстанских творческих личностей на мировой арене.

Для стимулирования роста креативной экономики, по словам главы государства, в Казахстане необходимо предпринять несколько ключевых шагов. Прежде всего нужна эффективная защита интеллектуальной собственности.

Дальнейшее развитие требует более широкого географического охвата. Необходимо активно поддерживать не только крупные города, но и регионы, создавая центры креативной индустрии в областных центрах. Это позволит раскрыть потенциал молодых талантов, которые сейчас остаются вне поля зрения.

Помимо этого, важно предоставить поддержку предпринимательской деятельности в области креативности. Уникальная природа процессов и продуктов креативных индустрий требует специального подхода к финансированию и поддержке. Создание специальных программ и финансовых инструментов для креативных предпринимателей поможет им выйти на новый уровень развития и конкурентоспособности.

Для успешной реализации этих мер необходима комплексная стратегия с участием государства, общественных структур и самого бизнеса. Обучение, налаживание связей между учреждениями и индустрией, поддержка стартапов и молодых талантов – все это составляющие успешного развития креативной индустрии.

Смелость, сила и красота

Фестиваль творческой молодежи в Астане проходил с 4 по 13 декабря при поддержке Управления по вопросам молодежной политики города. Студенты вузов участвовали в десяти номинациях.

Организаторы ставили одну важную цель – раскрыть творческий потенциал молодежи, поддержать и создать условия для развития талантливых представителей нового поколения. Также фестиваль стал важным элементом эстетического и этического воспитания студентов, повышения активной гражданской, социальной ответственности, чувства патриотизма, нравственных ценностей и лидерских качеств.

В конкурсной программе фестиваля приняли участие 13 высших учебных заведений столицы.

Победителями фестиваля "JASTAR JALYNY-2023" стали:

В номинации "СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ":

I место – танцевальная группа "TAU ROCKET" Университета "Turan-Astana".

II место – танцевальная группа "ARROW CREW" Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина.

III место – танцевальная группа "Black mamba" Евразийского гуманитарного института им. А.К. Кусаинова.

Победители в номинации "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ":

I место – студенты Казахской национальной академии хореографии Сакенова Сания и Струсинская Милана.

II место – группа "Мөлдір-ай" Международного университета Астаны.

III место – ансамбль танца "Шаттық" Казахского агротехнического исследовательского университета имени С. Сейфуллина.

Номинация "QAZAQ QUIZ":

I место – сборная "JASTAR ORTALYGY" университета "TURAN-ASTANA".

II место – сборная "SEIFULLIN" Казахского агротехнического исследовательского университета имени С. Сейфуллина.

III место – сборная "APEMS" Академии физической культуры и массового спорта.

Номинация "ШАХМАТЫ":

I место – студент Astana IT университета Галымжанұлы Ибрагим;

II место – студент Медицинского университета Астаны Алдабергенов Альрами;

III место – студент филиала Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Черкасов Борис.

Номинация "ПОЭЗИЯ":

I место – студент Казахского агротехнического исследовательского университета имени С. Сейфуллина Амирхан Елдар;

II место – студентка Международного университета Астана Утегенова Анар;

III место – студентка Академии физической культуры и массового спорта Ерназар Ажар.

Номинация "МЕДИА":

I место – команда "JASTAR TAU" Университета "TURAN-ASTANA";

II место – команда "KAZATZU MEDIA" Казахского агротехнического исследовательского университета им.С. Сейфуллина;

III место – команда Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева.

Номинация "ЭСТРАДА":

I место – студентка Евразийского гуманитарного института им. А.К. Кусаинова Журтекина Медина;

II место – студентка Университета "TURAN-ASTANA" Казыбаева Алуа Рустамовна;

III место – студентка Казахского агротехнического исследовательского университета имени С. Сейфуллина Садуакасова Айнура.

Номинация "РИСОВАНИЕ":

I место – студентка Международного университета Астана Демина Ангелина;

II место – студентка Казахского агротехнического исследовательского университета имени С. Сейфуллина Мукашева Самал;

III место – студентка Евразийского гуманитарного института им. А.К. Кусаинова Анарбекова Дина.

Номинация "НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ":

I место – ансамбль национальных инструментов "Шабыт" Казахского агротехнического исследовательского университета имени С. Сейфуллина;

II место – группа "VIA MNU" университета "KazGUU" имени М. Нарикбаева;

II место – ансамбль "Аманат" Международного университета Астана;

III место – оркестр "AITU" Astana IT университета.

Номинация "ТЕАТР":

I место – театр "Ақжелкен" Казахского агротехнического исследовательского университета им. С. Сейфуллина;

II место – театральная студия "Кызыл жебе" Евразийского гуманитарного института им. А.К. Кусаинова;

III место – театр "Ozge theatre" Международного университета Астана.

Обладателем Гран-при на фестивале молодежного творчества "JASTAR JALYNY-2023" стала творческая команда Казахского агротехнического исследовательского университета имени С. Сейфуллина.