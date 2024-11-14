От искусства до спорта: в Астане определили победителей студенческого фестиваля

В столице подвели итоги студенческого творческо-спортивного фестиваля JASTAR JALYNY 2024. В преддверии Международного дня студентов прошла торжественная церемония награждения победителей, передает официальный сайт акимата Астаны.

Целью фестиваля было раскрытие творческого потенциала молодежи и создание условий для развития одаренных студентов и коллективов.

В ходе мероприятия студенты не только показывали свои достижения в спорте и искусстве, но и учились работать в команде, выражать себя и проявлять лидерские качества.

Фото: акимат Астаны

"Студенческая жизнь – это время, которое навсегда останется в памяти, его невозможно забыть. Молодежь – движущая сила общества, основа дальнейшего развития и будущее каждой страны. На сегодняшний день в столице проживает 450 тыс. молодых людей, которые вносят свой вклад в развитие нашей столицы и обеспечивают наше будущее. Дорогие молодые люди, поздравляю вас с вашим праздником! Пусть молодость, полная ярких воспоминаний, принесет вам только достижения и радостные моменты", – поздравил победителей фестиваля заместитель акима города Астаны Есет Байкен.

Фото: акимат Астаны

В конкурсной программе приняли участие около 100 тыс. студентов 15 вузов столицы.

Оценивали участников фестиваля профессиональные деятели культуры, искусства и спорта, а также известные артисты, хореографы и видеографы.

Студенты состязались в таких дисциплинах, как футбол, волейбол, шахматы, настольный теннис, эстрада, домбра, национальные и современные танцы, театр и мобилография.

Фото: акимат Астаны

"Победа стала результатом хорошей подготовки и уверенности в своих силах. Общение с новыми людьми на фестивале вдохновило меня. Видеть, как студенты интересуются шахматами и болеют за своих, приносит радость и мотивацию", – рассказала чемпионка мира, многократная чемпионка Казахстана и Азии, серебряный призер Олимпиады в составе женской сборной Казахстана, студентка Академии физической культуры и массового спорта Меруерт Камалиденова.

Гран-при было присуждено Казахскому национальному университету искусств, который по итогам всех номинаций набрал наибольшее количество баллов. Главный приз фестиваля составил 500 тыс. тенге. Второго командного места удостоилась Академия физической культуры и массового спорта, третьего – Казахский агротехнический исследовательский университет имени С. Сейфуллина.

Фото: акимат Астаны

Победители в каждой из номинаций также получили денежные призы. За первое место вручали по 100 тыс. тенге, за второе – по 70 тыс. тенге, за третье – по 50 тыс. тенге.

Победители в номинациях:

Шахматы: I место – Академия физической культуры и массового спорта, II место – Astana IT University, III место – Назарбаев Университет.

Национальный танец: I место – Казахская национальная академия хореографии, II место – Esil University, III место – Astana International University.

Мобилография: I место – Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина, II место – Казахский национальный университет искусств, III место – Казахская национальная академия хореографии.

Национальный инструмент (домбра): I место – Казахский национальный университет искусств, II место – Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина, III место – Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева.

Эстрада: I место – Университет "Туран-Астана", II место – Казахский национальный университет искусств, III место – Esil University.

Театр: I место – Казахский национальный университет искусств, II место – Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, III место – Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина.

Футбол: I место – Академия физической культуры и массового спорта, II место – Назарбаев Университет, III место – Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина.

Настольный теннис: I место – Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, II место – Академия физической культуры и массового спорта, III место – Назарбаев Университет.

Волейбол: I место – Академия физической культуры и массового спорта, II место – Назарбаев Университет, III место – Университет Макасут Нарикбаева.

Современный танец: I место – Евразийский гуманитарный институт имени А. Қ. Құсайынова, II место – Казахский национальный университет искусств, III место – Astana IT University.

Заключительная церемония фестиваля стала настоящим шоу. Хедлайнерами мероприятия выступили популярные артисты AYREE и QARAKESEK.