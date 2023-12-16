Новый дом культуры презентовали в одном из сел Акмолинской области

В преддверии Дня Независимости Республики Казахстан в селе Шуйское Атбасарского района после капитального ремонта в эксплуатацию сдан сельский дом культуры, сообщает Zakon.kz.

На торжественном открытии присутствующих поздравил аким Атбасарского района Аманбек Калжанов.



"Уважаемые земляки, поздравляю Вас с таким знаменательным событием, с открытием нового дома культуры, очень радует, что в канун празднования Дня Независимости у нас будет работать новый ДК и у сельчан появится больше возможности развиваться творчески и проводить качественный досуг. Поздравляю всех с наступающим праздником, желаю плодотворной работы во благо процветания нашей родины", – сказал Калжанов.

Как сообщили в отделе внутренней политики Атбасарского района, данный объект отремонтирован за счет собственных средств базового хозяйства села ТОО "Шуйское ХХI". Общая стоимость проекта с укреплением материально-технического оснащения составил 370 млн тенге.

"Сельский дом культуры построен в 1965 году, общая площадь здания составляет 3977 квадратных метров. Этот объект предоставит жителям села площадки для проведения культурно-массовых мероприятий, активного проведения досуга, просмотра фильмов и художественной самодеятельности", – акцентировал руководитель отдела внутренней политики Адильхан Серикпаев.

Сообщается, что на базе Шуйского сельского дома культуры функционируют три творческих коллективов, два танцевальных: один из них "Статус", где занимается 10 человек, также есть "Капелька", в котором тоже 10 человек, к тому же, работает один вокальный кружок "Голосок" в котором поют – 12 жителей села Шуйское.

Как уведомили в районном акимате, для укрепления штата сельского дома культуры с районного бюджета выделены средства на одну единицу хореографа и одну единицу звукооператора.

Стоит отметить, что в село Шуйское Атбасарского района известен далеко за пределами Акмолинской области, сюда приезжают на работу и постоянное место жительства из разных регионов страны. Здесь созданы все условия для благополучной жизни горожан : есть работа, школа, спорткомплекс со всеми видами спорта, детская игровая площадка, новый дом культуры, общественная баня и крупный сельскохозяйственный комплекс, благодаря которому люди получают своевременную заработную плату и комфортное жилье, проживают там 773 человек, оно расположено в 35 км от районного центра, города Атбасар.

По словам инвестора, который построил новый ДК с поселке с каждым годом растет население, молодежь создает семьи и остается в Шуйское. Главной целью ТОО является предотвратить отток молодежи и сельчан, создав им благоприятные условия. В этих целях государство оказывает колоссальную поддержку предпринимателю, выделяя субсидии и гранты на развитие сельского хозяйства.

"Мой отец был 20 лет руководителем данного хозяйства, наша основная задача остановить отток людей из поселка, ведь если не будет условий, то люди начнут покидать родной край. Мы по максимуму стараемся трудоустроить сельскую молодежь, своими силами строим комфортабельные благоустроенные дома для своих сотрудников, у нас своя строительная бригада, на сегодняшний день для молодых специалистов мы построили 12 домов, в ТОО "Шуйское" трудится более 140 человек. Средняя зарплата в нашем товариществе составляет 230 тыс. тенге, жилье мы выдаем бесплатно", – резюмировал директор ТОО "Шуйское" Алтынбек Курманкулов.