#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
447.94
502.32
5.52
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
447.94
502.32
5.52
События

В ЗКО открыли новый Дом культуры

дом культуры в ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 18:08 Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В преддверии Дня Республики в селе Кабыршакты Акжаикского района Западно-Казахстанской области ввели в эксплуатацию новый сельский Дом культуры. В торжественной церемонии приняли участие заместитель главы региона Кайыржан Мендигалиев, руководство района и жители села, сообщает Zakon.kz.

Прежний Дом культуры, построенный в 1961 году, со временем пришел в негодность и был признан аварийным. Открытие нового здания придаст импульс культурной жизни сельского округа. Стоимость проекта составила 376 млн тенге, его реализацию осуществило ТОО "АлТим". Зрительный зал нового учреждения рассчитан на 100 мест.

дом культуры в ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 18:08

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Заместитель главы региона передал жителям Акжаикского района поздравления акима области Наримана Турегалиева.

"Красота села определяется не только его внешним обликом, но и духовным богатством. В этом смысле открытие нового объекта, безусловно, станет значимым событием в социально-культурной жизни села Кабыршакты. От имени главы региона поздравляю всех с национальным праздником и желаю каждой семье благополучия и радости. Пусть Дом культуры станет центром единства и согласия, искусства и духовных ценностей!" – отметил Кайыржан Мендигалиев.
дом культуры в ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 18:08

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Жители села выразили благодарность руководству области и всем, кто принимал участие в реализации этого важного проекта.

дом культуры в ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 18:08

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Участники мероприятия осмотрели новое здание и посмотрели концертную программу. От имени акима области Наримана Турегалиева творческому коллективу подарили 10 домбр. Во дворе нового здания также высадили саженцы сосны.

дом культуры в ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 18:08

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Стоит отметить, что за последние три года в селах Жамбыл, Мерген и Бударин Акжаикского района проведен капитальный ремонт домов культуры, а в селе Конеккеткен введено в эксплуатацию новое здание. С 2023 года в регионе построено 17 новых объектов культуры.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
В СКО открылась новая поликлиника для 40 тысяч сельских жителей
21:09, Сегодня
В СКО открылась новая поликлиника для 40 тысяч сельских жителей
открытие
14:33, 16 декабря 2023
Новый дом культуры презентовали в одном из сел Акмолинской области
обновили Дом культуры
18:46, 22 октября 2025
В городе Шаре области Абай открылся обновленный Дом культуры
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
23:24, Сегодня
Тренер "Кайрата" Уразбахтин объяснил поражение от "Панатинаикоса" со счётом 1:5
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
23:02, Сегодня
Видеообзор поражения "Кайрата" от "Панатинаикоса" в Лиге Конференций УЕФА
&quot;Прекрасные ощущения&quot;: автор дубля в ворота &quot;Кайрата&quot; Дессерс оценил свою игру
22:58, Сегодня
"Прекрасные ощущения": автор дубля в ворота "Кайрата" Дессерс оценил свою игру
&quot;Он хорош&quot;: Марк Гуаль оценил игру против защитника &quot;Панатиакоса&quot; Стефана Де Врея
22:45, Сегодня
"Он хорош": Марк Гуаль оценил игру против защитника "Панатиакоса" Стефана Де Врея
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: