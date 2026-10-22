В ЗКО открыли новый Дом культуры

В преддверии Дня Республики в селе Кабыршакты Акжаикского района Западно-Казахстанской области ввели в эксплуатацию новый сельский Дом культуры. В торжественной церемонии приняли участие заместитель главы региона Кайыржан Мендигалиев, руководство района и жители села, сообщает Zakon.kz.

Прежний Дом культуры, построенный в 1961 году, со временем пришел в негодность и был признан аварийным. Открытие нового здания придаст импульс культурной жизни сельского округа. Стоимость проекта составила 376 млн тенге, его реализацию осуществило ТОО "АлТим". Зрительный зал нового учреждения рассчитан на 100 мест.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Заместитель главы региона передал жителям Акжаикского района поздравления акима области Наримана Турегалиева.

"Красота села определяется не только его внешним обликом, но и духовным богатством. В этом смысле открытие нового объекта, безусловно, станет значимым событием в социально-культурной жизни села Кабыршакты. От имени главы региона поздравляю всех с национальным праздником и желаю каждой семье благополучия и радости. Пусть Дом культуры станет центром единства и согласия, искусства и духовных ценностей!" – отметил Кайыржан Мендигалиев.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Жители села выразили благодарность руководству области и всем, кто принимал участие в реализации этого важного проекта.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Участники мероприятия осмотрели новое здание и посмотрели концертную программу. От имени акима области Наримана Турегалиева творческому коллективу подарили 10 домбр. Во дворе нового здания также высадили саженцы сосны.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Стоит отметить, что за последние три года в селах Жамбыл, Мерген и Бударин Акжаикского района проведен капитальный ремонт домов культуры, а в селе Конеккеткен введено в эксплуатацию новое здание. С 2023 года в регионе построено 17 новых объектов культуры.