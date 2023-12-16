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Кто поздравил Бибигуль Тулегенову с днем рождения

Бибигуль Тулегенова, поздравления, день рождение Фото: РСК Алматы
Народная артистка СССР и Казахстана, выдающаяся певица, почетный гражданин Алматы Толегенова сегодня принимает поздравления в честь своего 94-го дня рождения. Первыми легенду казахстанской сцены поздравили известные деятели искусств страны, сообщает Zakon.kz.

Бибигуль Тулегенова родилась 16 декабря 1929 года в Семипалатинске.

Свой творческий путь артистка начала в июне 1948 с участия в областном смотре художественной самодеятельности, где она получила высшую оценку жюри. 

В 1954 году она участвовала во Всесоюзной конференции по вокалу. В этом же году Бибигуль Тулегенова была зачислена в труппу Казахского академического театра оперы и балета имени Абая.

В 1956-1957 годах она стала солисткой филармонии имени Джамбула. Ее творческая деятельность получила всенародное признание.

На сцене оперного театра она создала интереснейшие образы классической и национальной оперы – Енлик, Виолетта, Ажар, Кыз Жибек.

Певица внесла огромный вклад в развитие казахской оперы. Бибигуль Тулегенова снималась в кинофильмах "Дочь степей", "Наш милый доктор", "Ангел в тюбетейке".

Имеет звания: Народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда, профессор консерватории. Является лауреатом Государственной премии СССР и Государственной премии Казахской ССР. Награждена орденом Ленина, Трудового Красного Знамени.

В день рождения оперной певицы свои поздравления и слова благодарности за труд на видео записали такие известные деятели искусств, как народный артист Казахстана Талгат Кузембаев, певица Тамара Асар, актриса и телеведущая Виктория Павленко- Хмельная и оперная певица Зарина Алтынбаева.


В свою очередь Бибигуль Тулегенова поздравила казахстанцев с Днем Независимости.

Также Бибигуль Тулегенову поздравил популярный казахстанский певец, композитор и заслуженный деятель Казахстана Димаш Кудайберген.

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