Кто поздравил Бибигуль Тулегенову с днем рождения
Бибигуль Тулегенова родилась 16 декабря 1929 года в Семипалатинске.
Свой творческий путь артистка начала в июне 1948 с участия в областном смотре художественной самодеятельности, где она получила высшую оценку жюри.
В 1954 году она участвовала во Всесоюзной конференции по вокалу. В этом же году Бибигуль Тулегенова была зачислена в труппу Казахского академического театра оперы и балета имени Абая.
В 1956-1957 годах она стала солисткой филармонии имени Джамбула. Ее творческая деятельность получила всенародное признание.
На сцене оперного театра она создала интереснейшие образы классической и национальной оперы – Енлик, Виолетта, Ажар, Кыз Жибек.
Певица внесла огромный вклад в развитие казахской оперы. Бибигуль Тулегенова снималась в кинофильмах "Дочь степей", "Наш милый доктор", "Ангел в тюбетейке".
Имеет звания: Народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда, профессор консерватории. Является лауреатом Государственной премии СССР и Государственной премии Казахской ССР. Награждена орденом Ленина, Трудового Красного Знамени.
В день рождения оперной певицы свои поздравления и слова благодарности за труд на видео записали такие известные деятели искусств, как народный артист Казахстана Талгат Кузембаев, певица Тамара Асар, актриса и телеведущая Виктория Павленко- Хмельная и оперная певица Зарина Алтынбаева.
В свою очередь Бибигуль Тулегенова поздравила казахстанцев с Днем Независимости.
Также Бибигуль Тулегенову поздравил популярный казахстанский певец, композитор и заслуженный деятель Казахстана Димаш Кудайберген.