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Димаш Кудайберген сделал приятный сюрприз Бибигуль Тулегеновой

Димаш Кудайберген сделал приятный сюрприз Бибигуль Тулегеновой, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 00:32 Фото: akorda.kz
Казахстанский певец Димаш Кудайберген посвятил свою очередную награду легендарной оперной певице, народной артистке СССР Бибигуль Тулегеновой в честь ее предстоящего 95-летнего юбилея, сообщает Zakon.kz.

Об этом артист 28 ноября сообщил в своем официальном аккаунте в Instagram.

"Уважаемая Бибигуль Ахметовна! Разрешите посвятить свою очередную награду, которую я получил на днях, вашему предстоящему 95-летнему юбилею. С детства я восхищался вашим высочайшим искусством, а благодаря вашим материнским и наставническим советам и благословению мне удалось достичь определенных успехов. Дорогие, уважаемые земляки! От всего сердца хочу поблагодарить вас за все ваши поздравления. Пусть в нашей стране будет мир и благополучие!" – написал он под постом. 

28 ноября Димаш Кудайберген получил премию DIAFA в Дубае (ОАЭ). 

18 ноября сообщалось, что на сцене театра "Астана Опера" собрались знаменитые деятели искусства, которые пришли поздравить легендарную певицу Бибигуль Тулегенову с 95-летием. 

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