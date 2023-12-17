Военнослужащие Алматинского гарнизона поздравили певицу Бибигуль Тулегенову
Курсанты Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова и солистка Алматинского филиала Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Аружан Алпысбаева исполнили для именинницы песни из ее репертуара.
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Имя Бибигуль Тулегеновой широко известно ценителям искусства ближнего и дальнего зарубежья. Она оставила заметный след в кинематографе и воспитала целую плеяду учеников.
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Несмотря на возраст, Бибигуль Ахметовна не перестает удивлять поклонников своим жизнелюбием, стойкостью духа и остротой ума. Певица тепло приняла военнослужащих и рассказала им о своем творчестве.
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
"Профессия военного требует большой самоотдачи и связана с большим риском. С одной стороны, это тяжелая мужская работа, с другой – это большая честь. Если вы твердо решили стать профессиональным военным, то должны упорно идти к этой цели, учиться и трудиться во благо Родины", – сказала Бибигуль Тулегенова.
Именинница от души поздравила всех военнослужащих Вооруженных сил с Днем Независимости, пожелала им крепкого здоровья и мирного неба над головой.