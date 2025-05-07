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Общество

Бибигуль Тулегенова поздравила казахстанцев с майскими праздниками

В Алматы поздравили Бибигуль Тулегенову, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 07:22 Фото: пресс-служба Минобороны РК
В Алматы военнослужащие поздравили выдающуюся оперную певицу Бибигуль Тулегенову с 80-летием Победы, а она поздравила всех казахстанцев с Днем защитника Отечества и Днем Победы, сообщает Zakon.kz.

Военнослужащие вручили ей цветы и памятный подарок – книгу о легендарном батыре Бауыржане Момышулы, передает пресс-служба Министерства обороны Казахстана.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Присоединяясь к многочисленным поздравлениям в честь Дня Победы, Бибигуль Ахметовна пожелала казахстанцам мирного, ясного неба, благополучия и праздничного настроения.

"Выражаю глубокое уважение и горячую признательность тем, благодаря кому мы сегодня живем в мире – ветеранам и их семьям – за бесценный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Их жертвы и подвиги никогда не будут забыты. Пусть народ Казахстана никогда не узнает, что такое война".Бибигуль Тулегенова

6 мая в столице Казахстана презентовали три книги о подвигах казахстанцев в годы Второй мировой войны.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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