Бибигуль Тулегенова поздравила казахстанцев с майскими праздниками

Фото: пресс-служба Минобороны РК

В Алматы военнослужащие поздравили выдающуюся оперную певицу Бибигуль Тулегенову с 80-летием Победы, а она поздравила всех казахстанцев с Днем защитника Отечества и Днем Победы, сообщает Zakon.kz.

Военнослужащие вручили ей цветы и памятный подарок – книгу о легендарном батыре Бауыржане Момышулы, передает пресс-служба Министерства обороны Казахстана. Фото: пресс-служба Минобороны РК Присоединяясь к многочисленным поздравлениям в честь Дня Победы, Бибигуль Ахметовна пожелала казахстанцам мирного, ясного неба, благополучия и праздничного настроения. "Выражаю глубокое уважение и горячую признательность тем, благодаря кому мы сегодня живем в мире – ветеранам и их семьям – за бесценный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Их жертвы и подвиги никогда не будут забыты. Пусть народ Казахстана никогда не узнает, что такое война". Бибигуль Тулегенова 6 мая в столице Казахстана презентовали три книги о подвигах казахстанцев в годы Второй мировой войны.

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