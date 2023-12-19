Селин Дион утратила контроль над телом

Знаменитая канадская певица Селин Дион "потеряла контроль над мускулами" из-за редкой и тяжелой болезни. Об этом заявила ее сестра Клодетт в интервью канадскому сайту 7 Jours, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, сестра певицы подробно рассказала о состоянии Селин Дион и о ее борьбе с редким неврологическим заболеванием – синдромом мышечной скованности. Клодетт Дион признала, что возможность возвращения певицы на сцену – под большим вопросом.

По словам Клодетт Дион, исполнительница "тяжко трудится", сражаясь с симптомами болезни. Но сможет ли она снова петь, возобновит ли карьеру и в каком состоянии может вернуться на сцену, остается под вопросом. Сейчас, как отметила сестра певицы, Селин Дион фактически утратила контроль над собственной мускулатурой. Но она не сдается – сохранять надежду на будущее ей помогает поддержка поклонников.

"Люди рассказывают, как любят ее, и молятся за нее. Ей присылают такое множество сообщений, подарков, освященных распятий". Клодетт Дион

55-летняя Дион уже несколько лет страдает от проявлений чрезвычайно редкого синдрома мышечной скованности, который встречается у одного-двух человек на миллион населения. Болезнь проявляется резкими и очень болезненными мышечными спазмами. В январе 2022 года певица перенесла все концерты в рамках запланированного тура из-за прогрессирующего заболевания. В обращении к поклонникам Селин Дион сообщила, что спазмы "затрагивают каждый аспект ее повседневной жизни", причиняя существенные проблемы при ходьбе. Она также рассказала, что больше не может "использовать голосовые связки, чтобы петь, как раньше". В мае 2023 года певица отменила все анонсированные выступления.

Синдром мышечной скованности невозможно вылечить, хотя можно облегчить симптомы болезни с помощью медикаментов.

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