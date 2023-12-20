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Российский суд обнаружил ЛГБТ-пропаганду в клипе Баскова

Российский суд обнаружил ЛГБТ-пропаганду в клипе Баскова Фото: Instagram/nikolaibaskov
Суд в Москве оштрафовал телеканал "Точка ТВ" на один миллион рублей за показ клипа Николая Баскова "Странник". В нем нашли "пропаганду ЛГБТ", сообщает Zakon.kz.

Согласно постановлению суда, совокупность сцен показывает отношения лирического героя (Баскова) с другим мужчиной как романтические. Это якобы выражено во взглядах персонажей и наличии реакций на поцелуй лирического героя с женщиной.

Также судья обнаружил ревность лирического героя к мужчине, который изменил ему с женщиной. 

Кроме того, суд решил, что действие в клипе происходит "на фоне атмосферы гедонизма и разврата", так как в видео есть несколько сексуальных сцен с "невербальным чувственным взаимодействием" двух женщин. Клип вышел в 2012 году.

В апреле 2023 года стало известно, что популярного поп-певца российской эстрады Филиппа Киркорова обвиняют в пропаганде ЛГБТ после его концерта. Мужчина, побывавший на выступлении артиста, написал заявление, в котором рассказал, что ему не понравилось, как Киркоров обнялся с танцором и закинул на него ногу. Он посчитал, что это проявление гомосексуализма. Подробнее читайте здесь. 

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