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В клипе "Город" группы "Танцы минус" нашли ЛГБТ-пропаганду

В клипе Танцев минус нашли ЛГБТ-пропаганду Фото: pxhere
Суд в Москве оштрафовал телекомпанию "Ред Медиа" на миллион рублей (более пяти миллионов тенге) из-за "пропаганды" ЛГБТ в клипе "Город" группы "Танцы Минус", сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в постановлении суда, имеющемся в распоряжении "Газеты.Ru".

"При анализе фрагмента музыкального клипа "Танцы минус – Город", содержащего сцену поцелуя двух лиц, представленных как лица одного биологического пола (женского), учитывалась классификация поцелуев, одна из которых подразделяет их на социальные и чувственные, последние различаются в зависимости от видов чувств, которые стоят за знаками-поцелуями (поцелуи ласки, поцелуи нежности, поцелуи уважения и поцелуи любви). Таким образом, музыкальный клип "Танцы минус – Город" содержит информацию (визуальную), отвечающую признакам демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений", – сказано в постановлении.

Также отмечено, что адвокат "Ред Медиа" по фамилии Качков в суде сообщил, что компания не признала вину.

В конце 2023 года произошел аналогичный случай. Тогда суд в Москве оштрафовал телеканал "Точка ТВ" на один миллион рублей за показ клипа Николая Баскова "Странник". В нем нашли "пропаганду ЛГБТ".

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