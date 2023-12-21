Мэрайя Кэри и Джо Байден повеселились в Белом доме

Американская певица Мэрайя Кэри показала празднично украшенный Белый дом и рассказала подписчикам о встрече с президентом Джо Байденом, сообщает Zakon.kz.

Снимки артистка опубликовала 21 декабря 2023 года на странице в Instagram.

По ее словам, встреча состоялась еще на прошлой неделе.

"Встретилась с президентом Джо Байденом и вице-президентом Камилой Харрис в Белом доме. Там мы смогли увидеть весь праздничный декор и повеселиться!" – говорится в подписи к публикации.

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В декабре 2022 года 46-й президент США показал в своем Twitter рождественские декорации, украшающие Белый дом. Резиденцию президента к празднику обычно всегда украшает первая леди.