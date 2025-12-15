Мэрайя Кэри зажжет Олимпиаду-2026
Фото: instagram/mariahcarey
Легендарная американская певица Мэрайя Кэри станет звездой церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии, сообщает Zakon.kz.
Об этом официально сообщил оргкомитет Игр.
"Признанная во всем мире за уникальный голос и творчество, способное объединять поколения и культуры, идеально отражает эмоциональный дух подготовки к Олимпиаде", – говорится в сообщении.
Темой церемонии открытия станет "Гармония".
Примечательно, что шоу пройдет одновременно на четырех площадках: легендарном стадионе "Сан-Сиро", а также в Кортина-д’Ампеццо, Ливиньо и Предаццо. Это будет беспрецедентный случай в истории Олимпийских игр.
Организаторы пока держат детали программы в секрете. Билеты на церемонию открытия будут стоить от 260 до 2 000 евро. Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.
Ранее мы сообщали, что определен состав сборной Казахстана по шорт-треку на Олимпиаду-2026.
