Культура и шоу-бизнес

Мэрайя Кэри зажжет Олимпиаду-2026

Американская певица и автор песен, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 18:19 Фото: instagram/mariahcarey
Легендарная американская певица Мэрайя Кэри станет звездой церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии, сообщает Zakon.kz.

Об этом официально сообщил оргкомитет Игр.

"Признанная во всем мире за уникальный голос и творчество, способное объединять поколения и культуры, идеально отражает эмоциональный дух подготовки к Олимпиаде", – говорится в сообщении.

Темой церемонии открытия станет "Гармония".

Примечательно, что шоу пройдет одновременно на четырех площадках: легендарном стадионе "Сан-Сиро", а также в Кортина-д’Ампеццо, Ливиньо и Предаццо. Это будет беспрецедентный случай в истории Олимпийских игр.

Организаторы пока держат детали программы в секрете. Билеты на церемонию открытия будут стоить от 260 до 2 000 евро. Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

Ранее мы сообщали, что определен состав сборной Казахстана по шорт-треку на Олимпиаду-2026.

Асель Аукешева
