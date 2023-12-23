Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Киркорова могут лишить звания народного артиста России из-за вечеринки Ивлеевой

Киркоров Фото: Instagram.com/fkirkorov
Эстрадного певца Филиппа Киркорова могут лишить звания народного артиста России за участие в скандальной вечеринке блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой, сообщает Zakon.kz.

С таким предложением выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Общественник обратился в Минкульт России с просьбой лишить Киркорова звания народного артиста за то, что он появился в откровенном наряде на мероприятии Ивлеевой. Глава ФПБК обвинил участников вечеринки в пропаганде ЛГБТ, пишет Lenta.ru. 

Ранее Бородин уже обращался в Генпрокуратуру из-за голой вечеринки Ивлеевой. Его возмутило украшение телеведущей за 23 миллиона рублей, которое было частью ее образа на мероприятии. В ведомство он обратился с просьбой проверить блогершу на достоверность полученных доходов и их соответствие уплаченным в казну России в период с 1 декабря 2020 года по настоящее время.

Еще одного гостя вечеринки Ивлеевой ранее арестовали.

Российского рэп-исполнителя Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который появился на вечеринке Ивлеевой полностью голым, арестовали на 15 суток. На артиста составили протокол о мелком хулиганстве. Помимо этого, его обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ.

Позже рэпер извинился за свое поведение. Он также подчеркнул, что не хотел никого оскорбить и не поддерживает движение ЛГБТ. 

Ранее сообщалось, что суд в Москве оштрафовал телеканал "Точка ТВ" на миллион рублей за показ клипа Николая Баскова "Странник". В нем нашли пропаганду ЛГБТ. 

Читайте также

вручение премии
Балаева призвала деятелей культуры активнее включиться в процесс формирования светского и зрелого общества
Дильназ Тилаева вошла в топ-8 финалисток международного конкурса красоты "Мисс Земля-2023"
Дильназ Тилаева вошла в топ-8 финалисток международного конкурса красоты "Мисс Земля-2023"
Али Окапов рассказал о последствиях скандала с орденом "Курмет"
Али Окапов рассказал о последствиях скандала с орденом "Курмет"
Жанель Абдрахманова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцы смогут зарегистрировать авто с иностранными номерами до конца года
Казахстанцы смогут зарегистрировать авто с иностранными номерами до конца года
Дильназ Тилаева вошла в топ-8 финалисток международного конкурса красоты "Мисс Земля-2023"
Дильназ Тилаева вошла в топ-8 финалисток международного конкурса красоты "Мисс Земля-2023"
Новая соцвыплата: кто из казахстанцев с 2024 года будет получать более 208 тыс. тенге
Новая соцвыплата: кто из казахстанцев с 2024 года будет получать более 208 тыс. тенге
Какой фрукт обязательно должен быть на новогоднем столе
Какой фрукт обязательно должен быть на новогоднем столе
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: