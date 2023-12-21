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"Голых" гостей на вечеринке Ивлеевой обсуждают в Сети

"Голых" гостей на вечеринке Ивлеевой обсуждают в Сети Фото: Instagram/_agentgirl_
Российская телеведущая Анастасия Ивлеева устроила костюмированную вечеринку, которую посетили многочисленные звезды шоу-бизнеса. Однако комментаторов смутил дресс-код мероприятия, а именно "голый" наряд, сообщает Zakon.kz.

Блогер разместила фотографии с праздника на личной странице в Instagram 21 декабря 2023 года.

В подписи Ивлеева отметила, что стоимость бриллиантов на ее теле составляет 23 млн рублей (почти 140 млн тенге).

Кроме того, на ужине присутствовали Филипп Киркоров, Лолита, Ксения Собчак, Дима Билан, Сергей Лазарев и другие.

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Комментаторы остались в недоумении от увиденного.

  • Только я думаю, что мир сошел с ума?! Что это за контент, что за люди, что за вечеринка.
  • Мир сходит с ума…
  • Слов нет, стыдно за них.
  • Где ваша гордость?
  • Куда катится наша эстрада? Трусы в трусах.
  • Это они в здравом уме и при светлой памяти?
  • Что-то странное.

11 октября 2023 года Ивлеева поделилась с подписчиками юношескими фотографиями.

Анастасия Московчук
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