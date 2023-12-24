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В Госдуме поддержали идею лишить Киркорова звания народного артиста

В Госдуме поддержали идею лишить Киркорова звания народного артиста Фото: Instagram/fkirkorov
Предложение о лишении певца Филиппа Киркорова звания народного артиста нашло сторонников в Госдуме. Скандал спровоцировала вечеринка Насти Ивлеевой. Ее гостям, среди которых были многие российские звезды, предложили соблюсти дресс-код almost naked ("почти голышом"), сообщает Zakon.kz.

Зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов поддержал идею лишить эстрадного певца Филиппа Киркорова звания народного артиста России. Об этом сообщает "Подъем".

"Я думаю, это корректно во всех случаях, а если говорить о Киркорове конкретно, то по-моему, это далеко не первая его эпатажная история, которая полностью опровергает правильность решения, когда ему это звание давали. Я считаю, что он никогда не заслуживал этого звания. И если опросить народ, то выяснится, что никаким народным он отродясь не был", — сказал депутат.

Парламентарий отметил, что подобные выходки недопустимы для гражданина России и любого человека, который каким-то образом сопереживает своей стране.

Общественник Виталий Бородин обратился в Минкульт России с просьбой лишить Киркорова звания народного артиста за то, что он появился в откровенном наряде на скандальной вечеринке блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой.

Вечеринка блогерши прошла в ночь на 21 декабря в московском клубе "Мутабор". Дресс-код праздника предполагал минимум одежды. Вечеринку посетили артисты Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, телеведущая Ксения Собчак и другие звезды шоу-бизнеса. 

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Жанель Абдрахманова
Россия
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