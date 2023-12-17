Айжан Байзакова хочет родить третьего ребенка

Популярный казахстанский блогер Айжан Байзакова сегодня, 17 декабря 2023 года, заявила о желании родить дочь, сообщает Zakon.kz.

Айжан Байзакова ответила на неожиданный вопрос подписчика в Instagram. Ее спросили, на кого похож новорожденный сын актрисы. В ответ она заявила, что хочет родить дочь, и она хотела бы, чтобы третий ребенок был похож на нее.

Также блогер рассказала, что ухаживать за малышом ей помогают свекровь и мама, ответила Байзакова в Instagram Stories.

Фото: Instagram/bayzakova

28 ноября 2023 года Айжан Байзакова второй раз стала мамой. Позднее блогер раскрыла имя малыша. Подробности здесь.