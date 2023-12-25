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Димаш Кудайберген взорвал зал в Гонконге своим новым шоу

Димаш Кудайберген феерично выступил в Гонконге Фото: dimashnews.com
Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген дал большой концерт в Гонконге, посвященный памятной дате в карьере артиста. Здесь он пел семь лет назад в рамках участия в проекте "I am a Singer", сообщает Zakon.kz

В Гонконге певец показал шоу "Stranger" в рамках мирового турне.

Как сообщалось ранее, в шоу Димаш и его команда представляют самые интересные композиции в традиционном и современном стиле, исполняют песни на разных языках и показывают, как в одном произведении можно соединить национальное казахское звучание и ультрасовременные мелодические приемы.

По информации сайта DimashNews в этот раз появившись в ярком красном с золотом костюме, Димаш открыл концерт песней "Golden". А дальше прозвучал первый сюрприз вечера – новая композиция Димаша "Smoke".


Песня композитора Игоря Крутого "Stranger", давшая название концертному туру, открыла заключительный блок концерта. А в финале концерта прозвучала любимая всеми поклонниками Димаша "Autumn strong".

Красоту звучания народных инструментов и возможности кроссовера традиционных и современных музыкальных приемов Димаш вместе со своими друзьями-музыкантами великолепно показали, исполнив кюй "Адай" и народную казахскую песню "Дурдараз".

Фанаты Димаша выразили свои восторг, восхищение и даже потрясение от его таланта и такого разного исполнения.

  • "Димаш, как всегда заворожил своим голосом!"
  • "Спасибо за полученные эмоции, за любовь, за твой талант и отношение к нам! Новые песни сразу зашли, ждём на твоей страничке. Весь концерт был изумительный, красивый и не хотелось уходить….Береги себя и свое горло. Любим всегда",
  • "Димаш, концерт шикарный, ты крутой, костюмы бомбические! новые песни полный восторг. Smoke новаторство, обалденно", - написали поклонники нашего певца.

Ранее сообщалось, что 4 мая 2024 года состоится сольный концерт Димаша Кудайбергена в Будапеште. Концерт будет проходить на одной из самых больших крытых площадок города — Спортивной арене имени Ласло Паппа.

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Елена Вебер
Кудайберген Димаш Гонконг Казахстан
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